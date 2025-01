Et de 15 pour le Thunder, vainqueur à l’étouffée des Celtics !

Ce Thunder est très, très sérieux. Pas au mieux en première période, Oklahoma City est parvenu à renverser le champion en titre Boston grâce à une démonstration de dureté au retour des vestiaires (105-92). Ce succès à l’envie et aux tripes est le 15e de rang pour OKC, record de franchise de nouveau amélioré, et celui des Cavaliers en début de saison égalé. Des Cavaliers qui seront leur prochain adversaire dans un nouveau duel au sommet.

Le début de match était pourtant d’un tout autre style, offensif et intense à souhait, tout en mouvement et en rythme. Le Thunder avec Shai Gilgeous-Alexander comme premier détonateur débute par un 8/11 pour marquer 21 points en un peu plus de cinq minutes de jeu. Jaylen Brown répond avec huit points en deux minutes et les Celtics lancent vraiment leur match en agressant le cercle, mettant « SGA » et Jalen Williams dans le dur avec deux fautes rapides. Le plan des Celtics est clair : marquer de loin (14 tirs à 3-points tentés dès le premier quart) ou sur des points « offerts » aux lancers (10/11) pour mener 35-32 après 12 minutes.

La mi-temps comme point de bascule pour le Thunder

L’intensité offensive ne baisse pas d’un iota, en dépit des rotations. Boston tire profit de sa taille en associant Kristaps Porzingis et Luke Kornet le temps de reposer Jayson Tatum. Avec Brown toujours au diapason, le champion en titre commence le deuxième quart par un 7/7 au tir et s’échappe. Le Thunder manque plusieurs shoots ouverts pour réduire l’écart (32% dans le deuxième quart…), ce n’est pas le cas du trio Brown – Porzingis – Derrick White, auteur de 26 des 30 points des visiteurs sur la période. Même sans briller derrière l’arc, les Celtics sont en contrôle et mènent 65-55 au repos.

Celui-ci va tout changer. Le Thunder retrouve ses fondamentaux en défense, tout en profitant des nombreux échecs au tir, notamment de loin, de Boston. Gilgeous-Alexander est fidèle à lui-même, leader des siens offensivement. Mais le jeu tout feu tout flamme et plutôt léché de la première période se transforme radicalement en bataille de tranchées. Tatum finit notamment un temps au sol sur un contact en contre-attaque avec Jalen Williams. Le symbole de Celtics bousculés et qui n’inscrivent que 15 points à 5/22.

Lu Dort en ultime bourreau

L’agressivité du Thunder monte crescendo jusqu’à en devenir étouffante. Les hommes de Mark Daigneault enchaînent les contres et les interceptions et accélèrent en transition dès que l’occasion se présente pour revenir à hauteur. Boston ne trouve plus de solutions en attaque, et le Paycom Center explose. Après un 14-3 pour égaliser, les locaux sont en transe et passent un nouveau 11-2. Shai Gilgeous-Alexander est irrésistible avec un gros tir à 3-points en step-back, puis un point d’exclamation à ce run avec un contre sur Jayson Tatum en contre-attaque avant d’envoyer Isaiah Hartenstein dans les cimes pour l’alley-oop avec la faute (94-85).

Les Celtics tombent complètement dans le piège du Thunder en allant s’empaler dans la défense tellement oppressante que les arbitres ne peuvent siffler chaque contact. « SGA » et les siens ont toutefois un passage à vide au moment de conclure l’affaire, avant que Lu Dort n’entre en scène. Le Canadien qui avait débuté le match par un 0/8 plante trois flèches à 3-points dans les 150 dernières secondes ! Le retournement de situation est complet, la victoire méritée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Oklahoma City, diesel récidiviste. Pour le quatrième match de rang, le Thunder était mené à l’entracte sur son parquet. Mais comme face aux Wolves, Clippers et Knicks, il a su totalement renverser la vapeur avec une défense retrouvée comme point de départ, et des séries aussi dévastatrices que démoralisantes pour l’adversaire. Le jour et la nuit entre la première période avec 65 points encaissés, et la deuxième à seulement 27 points laissés à la quatrième attaque de la ligue !

– Les Celtics n’ont pas répondu au défi physique. Ce n’est pas la première fois que Boston se fait rentrer dedans cette saison et peine à trouver la parade. Complètement déréglés par la défense d’OKC, les joueurs de Joe Mazzulla se sont frustrés et ont laissé leur confiance au tir s’envoler dans des proportions rares : 9/46 de loin, et un catastrophique 20% au shoot en deuxième période.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.