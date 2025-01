Les Celtics face à leur premier défi de 2025 : stopper la belle série du Thunder

Même si Boston est toujours solide, avec 26 victoires pour 9 défaites, la franchise du Massachusetts doit courir derrière une équipe de Cleveland (30-4) qui n’en finit plus de surprendre… et de gagner.

De quoi maintenir les Celtics sous pression et dans leur quête d’excellence. Le début d’année 2025 a été une bonne occasion de remettre tout à plat à travers un meeting où tous les membres du vestiaire ont été invités à s’exprimer, sur ce que l’équipe pouvait faire de mieux. Chercher des solutions pour progresser, avancer, et surtout gagner toujours plus, c’est aussi comme ça qu’on nourrit cette fameuse culture de la victoire !

Les Celtics ont depuis répondu sur le terrain avec deux succès en « back-to-back » sur les parquets de Minnesota (115-118) et Houston (86-109). De quoi relancer la machine de la plus belle des manières. Même si Kristaps Porzingis a manqué le premier match et que Jaylen Brown était absent lors du second, Boston a assuré l’essentiel.

« On a eu une bonne réunion avant ce road trip, où on s’est un peu tous regardés dans le miroir, pour voir ce qu’on pouvait améliorer, comment on pouvait faire mieux », a déclaré KP. « Bien sûr, nos adversaires nous attendent de pied ferme et certains d’entre eux jouent leur meilleur basket face à nous. Donc c’étaient juste des petits ajustements qu’on voulait faire, essayer d’avancer en tant qu’équipe et continuer de jouer de la même façon. Minnesota a été un match difficile, mais on s’en est tiré avec la victoire, et sur le deuxième, j’ai eu l’impression que le déclic a eu lieu en deuxième mi-temps. Donc sur ces deux matchs, on a l’air plutôt bien ».

Le mois de décembre en piqûre de rappel

Après Derrick White, qui a retrouvé la mire face à Minnesota et vient d’enchaîner deux bonnes sorties, c’est Kristaps Porzingis qui a réintégré la rotation des Celtics après avoir manqué quatre matchs pour soigner sa cheville alors que Jaylen Brown a manqué à l’appel. C’est aussi l’état d’esprit que continue de cultiver cette équipe, maintenir le même niveau de jeu malgré les allées et venues dans la rotation de Joe Mazzulla, même concernant des joueurs majeurs.

Jusqu’à présent, le groupe a plutôt bien réussi à faire front, même si le mois de décembre a servi de piqûre de rappel pour un bilan mitigé à l’arrivée (6 revers en 14 matchs).

« C’est l’approche avec laquelle on a débuté cette nouvelle année », confirme Jayson Tatum au sujet de la nouvelle dynamique des C’s. « Comme je l’ai dit récemment, le mois de décembre n’a pas tourné comme on l’aurait voulu. On essaie de retrouver notre identité, qui nous sommes, des deux côtés du terrains. On va essayer de mieux jouer notre basket sur ce mois de janvier, en sachant qu’on a un paquet de matchs à l’extérieur et de matchs difficiles. Les deux derniers matchs, il nous manquait JB ou KP, mais on a trouvé des moyens d’aller chercher la victoire, ce qui rendent ces deux victoires particulières ».

Et maintenant, OKC !

Comme l’a également souligné Derrick White, aller gagner à Minnesota puis à Houston le lendemain n’était pas chose aisée, loin de là. Mais elles ont eu de quoi placer le curseur quant au niveau de détermination du champion en titre, sur qui il faudra évidemment compter sur la deuxième partie de saison. L’opposition va continuer de monter d’un cran avec un nouveau déplacement à Oklahoma City ce soir, face à l’équipe en forme du moment, qui reste sur 14 succès de suite en saison régulière !

Un nouveau défi de taille pour Kristaps Porzingis et les Celtics, le principal d’entre eux étant d’essayer de contenir un Shai Gilgeous-Alexander impressionnant ces dernières semaines.

« C’est un duel qui présente des défis particuliers, on voudra notamment essayer de limiter ses drives vers le cercle autant que possible, essayer de lui compliquer la tâche au maximum, essayer de le fatiguer. Mais ce sera un gros défi. Ils ont de grands joueurs qui peuvent le soutenir aussi, on ne peut pas seulement se concentrer sur lui seul. Mais on verra. C’est sûr que ça va être une opposition intéressante », a conclu le Letton.