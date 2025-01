La piqûre de rappel salvatrice de Joe Mazzulla à Derrick White

Parfois, il faut un petit coup de pouce du destin pour retrouver le sourire. Derrick White a obtenu ceux des Dieux du basket jeudi, à un peu plus de deux minutes de la fin contre les Wolves. Sur une remise en jeu compliquée ligne de fond avec six secondes seulement sur la possession, l’arrière des Celtics a été trouvé, avec peu d’autres options que de déclencher un shoot à 3-points dans le coin malgré la dissuasion de Julius Randle devant lui.

Sa prière a fini sa trajectoire contre la planche pour une ficelle parfaite. Le symbole d’une réussite retrouvée pour Derrick White, reboosté par son coach Joe Mazzulla avant la rencontre contre Minnesota.

Vrai baromètre du champion en titre, Derrick White a traversé un mois de décembre difficile, comme tous les Celtics (huit victoires pour six défaites). Ses pourcentages ont chuté de 47.6% lors des 19 premiers matchs à 41.3% seulement en décembre, dont 35.1% à 3-points, et une moyenne de balles perdues en hausse.

« Cela fait partie de la saison » a expliqué l’ancien joueur des Spurs à The Athletic. « Il y a toujours des hauts et des bas, mais j’avais le sentiment que je devais en faire un peu plus. Et je pense que l’on est toujours son pire critique, donc il fallait juste que j’essaie d’être un peu meilleur, d’avoir le bon état d’esprit, la bonne énergie et simplement essayer de nous aider à gagner des matchs. »

Prière exaucée

Comme sur ce tir un brin chanceux contre les Wolves, mais surtout décisif pour Boston passé de cinq à huit points d’avance, et qui a tenu bon en ne marquant plus le moindre point dans les 124 dernières secondes pour gagner… de trois points. « Clairement, je croyais que j’allais finir en touche, alors j’ai juste balancé le ballon vers le cercle en espérant le meilleur » a admis Derrick White. « Il y avait une possibilité que je puisse trouver la planche, alors c’est que j’ai espéré. »

De la chance donc, mais aussi un soupçon d’espoir, insufflé notamment par Joe Mazzulla avant la rencontre pour sortir son joueur de sa mauvaise passe. « Je lui ai juste rappelé à quel point il est excellent » a expliqué le technicien de Boston. « Il a cette faculté d’avoir un impact sur le jeu de tellement de manières différentes. Je l’ai trouvé génial ce soir, évidemment par sa qualité de shoot, mais ne serait-ce qu’en lançant notre attaque, s’assurer que les entames de deuxième et quatrième quart-temps se passent comme prévu. »

« Le reste du monde comprend sa vraie valeur »

Avec 26 points – son deuxième plus gros total de la saison – à 5/10 à 3-points, Derrick White a été l’un des grands artisans de ce succès important pour relancer un peu les Celtics. « Derrick est tellement important pour notre équipe » a insisté Jayson Tatum à Boston.com. « Je crois que le reste de la ligue, et même le reste du monde comprend sa vraie valeur, à quel point il est talentueux et combien il nous apporte chaque soir. »

Des compliments comme s’il en pleuvait pour le facteur X de Boston, la manière de le remettre dans le coup alors que se profile un calendrier infernal. Les Celtics ne font que débuter leur « road trip » à l’Ouest qui les verra se déplacer à Houston, Oklahoma City et Denver d’ici mardi prochain.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.2 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.2 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 32 34 45.2 39.2 83.8 1.0 3.7 4.6 4.6 2.2 1.0 1.7 1.2 16.8 Total 450 28 45.0 36.7 85.3 0.6 3.0 3.6 4.1 2.1 0.8 1.4 0.9 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.