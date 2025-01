Les Pistons boostés par la passion de leur coach

Coupé par les Cavaliers qu’il avait pourtant relancés, JB Bickerstaff prouve qu’il est un bon coach en effectuant le même type de travail aux Pistons. Au sortir de la pire saison de leur histoire, les joueurs de Detroit ont retrouvé des couleurs et des ambitions, et au-delà de ses qualités d’entraîneur, c’est la personnalité de JB Bickerstaff qui a conquis Cade Cunningham et ses coéquipiers.

Notamment sa capacité à défendre ses joueurs face à certains coups de sifflet. JB Bickerstaff n’hésite pas à se plaindre auprès des arbitres, et à utiliser ses « challenges ». Et il est plutôt efficace puisque le Detroit Free Press rapporte qu’il reste sur trois « challenges » réussis, et six sur les sept derniers pris.

JB Bickerstaff, le spécialiste des « challenges »

« On peut voir sa passion sur le terrain », confirme Isaiah Stewart. « Quand vous avez un entraîneur qui affiche ce genre de passion, qui reste debout pendant tout le match, qui vous encourage en milieu de match, qui vous parle pendant le match, cela vous donne une énergie différente. C’est comme si on se disait : ‘OK, j’ai compris, coach. Je vais me défoncer pour vous’. »

Un « challenge » remporté, cela peut être décisif, et ce fut le cas cette saison face aux Lakers ou aux Suns, ou encore face aux Hornets vendredi soir. Pour Cade Cunningham, c’est très précieux d’avoir un entraîneur qui n’hésite pas à contester des coups de sifflet et à défendre ses joueurs.

« Cela compte beaucoup pour nous, parce que nous nous sommes retrouvés dans des positions où nous avions dépensé trop d’énergie à nous occuper des arbitres et cela nous avait un peu déconcentrés », concède le meneur des Pistons après la victoire face aux Wolves. « Il nous calme, il nous permet de nous concentrer sur le plan de jeu et il ne nous lâche pas. C’est très plaisant de jouer pour lui, et c’est facile de jouer dur pour lui et je suis heureux que nous ayons obtenu cette victoire pour lui ce soir. Surtout en suivant son plan de jeu. Les entraîneurs avaient un bon plan de jeu et je pense que nous l’avons bien exécuté et que nous avons remporté une belle victoire. »

Une question de confiance

Pour JB Bickerstaff, ses « challenges » sont aussi un moyen de prouver à ses joueurs qu’il a confiance en eux lorsqu’ils assurent qu’ils n’ont pas fait faute.

« C’est clair qu’ils sont impliqués, et on peut faire un peu plus confiance à certains d’entre eux lorsqu’ils nous disent de prendre un « challenge », car il est très, très rare qu’un joueur NBA avoue qu’il a commis une faute… Dès que quelque chose est douteux, on peut regarder vers le banc, ils peuvent regarder la vidéo, et tous les gars sont engagés et examinent la situation. »

Pour le coach des Pistons, son attitude n’a toutefois rien d’exceptionnel. « Je serai toujours derrière mes joueurs, et il n’y a rien de préparé. Quand les gars le méritent, c’est de ma responsabilité d’être à leurs côtés » conclut-il à propos de la prise d’un « challenge ».