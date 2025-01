Un deuxième triple-double en G-League pour Killian Hayes

Si les Long Island Nets ont plus souvent perdu que gagné depuis le début de la saison de G-League, Killian Hayes, lui, réalise de bonnes performances dans l’antichambre de la NBA. Dernier exemple en date : son match contre les Grand Rapids Gold.

Dans la victoire des siens, et alors que son coéquipier Tosan Evbuomwan a inscrit 39 points, le Français a réussi un triple-double avec 24 points, 10 rebonds et 10 passes. Sans oublier 6 interceptions. C’est le second triple-double (ainsi que que son record aux points) pour lui cette saison.

Killian Hayes avait brillé lors de la première partie de la saison de G-League, le « Tip–Off Tournament », en compilant 13.1 points, 7.1 passes, 5.3 rebonds et 1.8 interception de moyenne. Depuis le 27 décembre 2024, la saison régulière est commencée et avant ce triple-double, il venait de marquer 20 points aux Delaware Blue Coats.

L’ancien des Pistons est donc en pleine forme et ça tombe puisque, dès demain 5 janvier, les franchises NBA pourront signer des joueurs avec des contrats de dix jours. Déterminé à rejouer dans la Grande Ligue, afin de « prouver sa valeur », il avait indiqué, il y a dix jours, être prêt à évoluer « dans n’importe quelle équipe ».

Pourquoi pas aux Wolves où PJ Dozier n’a pas été remplacé ?