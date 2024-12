Les Wolves se séparent de PJ Dozier

Neuf matches pour sept points, cinq rebonds et cinq passes. C’est le maigre bilan de PJ Dozier cette saison, et les Wolves ont décidé de se séparer de leur arrière-ailier remplaçant, signé cet été. Comme d’autres avant lui, l’ancien joueur des Nuggets et des Kings s’était relancé en Europe avec passage d’un an du côté de la Serbie avec le Partizan Belgrade. Il y compilait 8.8 points, 2.9 rebonds et 3.2 passes de moyenne par match cette saison.

Recruté pendant l’intersaison pour compenser notamment le départ de Kyle Anderson, Dozier n’a jamais réussi à trouver sa place dans l’effectif de Chris Finch avec une trentaine de minutes jouées depuis deux mois. Pour la direction, ce départ va leur permettre de se positionner sur le marché des contrats de 10 jours, qui ouvre le 5 janvier prochain.

Pourquoi pas sur un meneur de jeu puisque Mike Conley manque d’une doublure de qualité depuis le début de saison, et c’est l’un des problèmes des Wolves cette saison. Le rookie Rob Dillingham est encore bien tendre, et il reste peu utilisé par Chris Finch.

P.J. Dozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 OKC 2 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 2018-19 BOS 6 9 38.1 25.0 50.0 1.0 1.8 2.8 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 3.2 2019-20 DEN 29 14 41.4 34.7 72.4 0.3 1.6 1.9 2.2 1.6 0.5 0.9 0.2 5.8 2020-21 DEN 50 22 41.7 31.5 63.6 0.7 2.9 3.6 1.8 1.7 0.6 0.9 0.4 7.7 2021-22 DEN 18 19 36.4 31.3 76.9 0.8 2.7 3.5 1.6 1.8 0.6 0.7 0.3 5.4 2022-23 SAC 16 5 30.3 12.5 0.0 0.1 0.8 0.9 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 1.4 2024-25 MIN 9 4 66.7 66.7 16.7 0.1 0.4 0.6 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.8 Total 130 16 40.3 31.1 64.7 0.5 2.1 2.6 1.6 1.4 0.5 0.7 0.3 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.