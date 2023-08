PJ Dozier vers le Partizan Belgrade ?

Après avoir prolongé l’arrière Kevin Punter, qui avait été approché par les Raptors, le Partizan Belgrade pourrait prochainement renforcer un peu plus son « backcourt » en recrutant PJ Dozier, en perte de vitesse en NBA.

C’est en tout cas ce que rapporte le Meridian Sport, et cela coïncide avec ce que Zeljko Obradovic, le coach du Partizan Belgrade, avait déclaré il y a quelques jours, quand il annonçait que le club de la capitale serbe était actuellement en phase de négociations avec un « arrière passé par la NBA ».

Tout porte à croire qu’il s’agit donc de l’ancien joueur des Nuggets et plus récemment des Kings, dont la signature pourrait etre très prochainement officialisée. Victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur de son genou gauche en novembre 2021, PJ Dozier peine depuis à retrouver une place en NBA, et une pige dans le mythique club serbe pourrait alors lui permettre de se relancer, avant pourquoi pas de retenter sa chance en NBA par la suite. Comme son prédécesseur au Partizan, un certain Dante Exum.

P.J. Dozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 OKC 2 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 2018-19 BOS 6 9 38.1 25.0 50.0 1.0 1.8 2.8 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 3.2 2019-20 DEN 29 14 41.4 34.7 72.4 0.3 1.6 1.9 2.2 1.6 0.5 0.9 0.2 5.8 2020-21 DEN 50 22 41.7 31.5 63.6 0.7 2.9 3.6 1.8 1.7 0.6 0.9 0.4 7.7 2021-22 DEN 18 19 36.4 31.3 76.9 0.8 2.7 3.5 1.6 1.8 0.6 0.7 0.3 5.4 2022-23 SAC 16 5 30.3 12.5 0.0 0.1 0.8 0.9 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 1.4 Total 121 16 40.2 30.7 67.3 0.6 2.2 2.7 1.6 1.4 0.5 0.8 0.3 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.