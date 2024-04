Kevin Punter raconte pourquoi il n’a pas rejoint les Raptors

Joueur référencé en Europe, Kevin Punter fait ainsi partie des meilleurs scoreurs de l’Euroleague, tournant cette saison à 16.1 points de moyenne dans la plus prestigieuse compétition européenne, avec le Partizan Belgrade.

De quoi susciter l’intérêt du FC Barcelone, qu’il a bien failli rejoindre avant de signer un nouveau contrat de deux ans en Serbie, mais également des Raptors, qui l’ont approché cet été…

Mais celui que certains comparent à une version réduite (1m93) de Kevin Durant manquait de certitudes.

« Nous avons beaucoup discuté avec les Raptors. Je pensais qu’il y avait une opportunité. Nous parlons avec eux depuis un moment maintenant, donc j’ai pensé qu’il était possible que j’aille à Toronto », a ainsi révélé Kevin Punter à Donatas Urbonas et Errick McCollum. « Mais cela n’a pas fonctionné. Évidemment, il s’agit de jouer avec les différents leviers. Vous ne pouvez pas laisser trop de contrôle à la NBA parce que la NBA va l’utiliser ».

Pas assez de certitudes

Avec son expérience en Europe, où il joue depuis qu’il n’a pas été drafté en 2016, recevant même un passeport serbe, Kevin Punter était une cible intéressante pour les Raptors et leur nouveau coach, le Serbe Darko Rajakovic.

Le problème, c’est que Toronto ne semblait pas vouloir lui offrir un contrat pleinement garanti.

« Il ne s’agissait pas du coach. Honnêtement, l’Europe a joué un rôle, mais je m’inquiétais juste du rôle : ‘Où est-ce que vous me voyez dans votre équipe ? Dois-je venir avant le camp ? Si je dois venir avant le camp, est-ce que cela me garantit un salaire minimum ? S’agit-il d’un contrat non garanti ?' » résume-t-il ainsi sur ses interrogations.

Désormais un joueur majeur en Europe, et capitaine au Partizan Belgrade, Kevin Punter n’avait forcément pas envie de vivre l’incertitude d’un training camp à Toronto avec un contrat non garanti…

« J’essayais juste de savoir si l’offre était réelle ou non. Souvent, en NBA, c’est virtuel. Ils vous donnent un contrat non garanti et vous disent : ‘Si ça marche, c’est cool. Si ce n’est pas le cas, vous partez’. Pour moi, cette situation était réelle, mais il faut savoir joindre le geste à la parole. Donc me voilà de retour en Europe. »

https://www.youtube.com/watch?v=lcTkxDzJCNc