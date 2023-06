Le Serbe Darko Rajakovic, nouveau coach des Raptors

On attendait Sergio Scariolo mais ESPN annonce que c’est finalement Darko Rajakovic qui remplacera Nick Nurse, et sera donc le prochain coach des Raptors.

À 44 ans, le Serbe a donc été préféré à Sergio Scariolo et Kenny Atkinson au terme d’un long processus, puisque le président de Toronto, Masai Ujiri, et son GM, Bobby Webster, ont mis près de deux mois pour valider leur choix.

Assistant de Taylor Jenkins à Memphis depuis 2020, Darko Rajakovic était auparavant passé à Oklahoma City (2014-19) et Phoenix (2019/20), comme assistant de Scott Brooks, Billy Donovan et Monty Williams. Au Thunder, il a participé au développement de nombreux jeunes joueurs (Steven Adams, Andre Roberson, Terrance Ferguson, Victor Oladipo, Dennis Schröder, Alex Abrines…), poursuivant son travail à la tête des Tulsa 66ers, l’équipe de G-League affiliée à OKC, qu’il a dirigée de 2012 à 2014.

Le deuxième coach européen à la tête d’une franchise NBA

Avant d’arriver dans l’univers NBA, il avait été coach de l’Espacio Torrelodones, une équipe de quatrième division espagnole, après avoir fait ses classes dans les catégories de jeunes de l’Etoile rouge de Belgrade.

Néanmoins, il a toujours été attiré par les Etats-Unis puisqu’il est venu observer les entraînements de Lute Olson (Arizona) et Mike Krzyzewski (Duke) au milieu des années 2000, servant aussi comme scout et assistant auprès de l’équipe de Summer League des San Antonio Spurs, de 2004 à 2011.

Darko Rajakovic est réputé pour sa connaissance encyclopédique du jeu et de ses évolutions, ainsi que pour sa passion. Ses qualités de formateur sont également reconnues par tous dans le petit monde de la NBA. En attaque, il prône un style de jeu presque opposé à celui des Raptors de cette saison, avec cinq joueurs investis dans la création du jeu, dans une quête du « beau basket ».

À noter qu’il devient le deuxième vrai coach européen à prendre la tête d’une franchise dans la Grande Ligue. On lui souhaite plus de réussite qu’au premier, Igor Kokoskov, qui n’était resté qu’un an à la tête des Suns, avant d’être poussé dehors. Aux Raptors, Darko Rajakovic a du travail, mais il aura sans doute un peu de temps pour travailler.