Beaucoup de jolies choses dans ce Top 10. Ça commence avec Isaiah Stewart qui repousse la tentative de dunk de Cody Martin. Ou encore l’envolée de Devin Vassell face aux Nuggets. Dans le genre poster, Jalen Green s’illustre également.

Pour plus de finesse, on peut se tourner vers Jayson Tatum et Shai Gilgeous-Alexander qui, avec des dribbles, mettent sur les fesses leurs adversaires. Enfin, Caris LeVert réussit un panier improbable, main gauche et dos au cercle, avec la faute face aux Mavericks.