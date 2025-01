Max Christie monte en gamme chez les Lakers

La belle histoire de Max Christie se poursuit en 2025. Prolongé l’été dernier par les Lakers avec un contrat généreux pour un joueur qui n’avait encore réussi à exploser, l’arrière profite à fond du nouveau cinq de départ proposé depuis dix matchs par JJ Redick. Conforté dans ses nouvelles responsabilités de titulaire suite au départ de D’Angelo Russell vers Brooklyn, il a encore pris du galon jeudi contre les Blazers. Los Angeles privé d’Anthony Davis, touché à la cheville, le joueur de 21 ans a pris ses responsabilités pour combler le vide. Il termine avec un record en carrière explosé, avec 28 points passés à Portland, et la victoire en prime.

Max Christie s’impose comme plus qu’un porte-bonheur, ou même un simple « role player » défensif dans le cinq de départ des Lakers. Dans son registre de « 3&D », il affiche de beaux progrès en attaque et offre une option de plus en plus crédible à son équipe. L’ancien d’Illinois tourne à 12.1 points à 44.4% de loin depuis son intégration au cinq de départ par JJ Redick, mais surtout 16.4 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs. Le tout avec de très bons pourcentages comme ce jeudi avec un 5/9 à 3-points.

Couvé par LeBron, encensé par JJ Redick

« Mon tir lointain marchait pas mal ce soir, et je suis allé un nombre correct de fois sur la ligne des lancers-francs » s’est félicité Max Christie au micro de Spectrum Sportsnet. « Quand Anthony est absent, nous devons avoir des joueurs qui montent au créneau et sont présents au scoring. LeBron a fait un très bon match, et j’ai monté mon niveau d’un cran. »

Comme James, Max Christie n’a pas seulement compilé les stats, mais s’est aussi montré quand Los Angeles en avait le plus besoin, dans le deuxième quart-temps (11 de ses 28 points) pour passer devant au tableau d’affichage, puis en gardant son rythme avec 14 points au retour des vestiaires, comme en première période.

« Vous devez apprendre comment devenir un pro, et par là, je veux dire que vous devez faire les mêmes choses chaque soir jusqu’à devenir fiable et que l’entraîneur ne puisse plus vous sortir du terrain » a encouragé JJ Redick. « Et c’est ce que je vois dans le développement de Max sur les six à huit dernières semaines. »

« C’était mon meilleur match en carrière, c’est quelque chose auquel je veux m’accrocher et essayer de le reproduire le plus possible » a confirmé Max Christie. « Je dois être le plus constant possible. »

Un « two-way player » en développement

Précieux offensivement, Max Christie n’en a pas oublié sa tâche principale, en limitant au mieux Anfernee Simons. Si ce dernier a terminé meilleur marqueur des Blazers avec 23 points, il n’a pas pesé autant qu’il le souhaitait termine avec un ratio passes décisives – balles perdues tout juste positif (cinq contre quatre).

« Tous les soirs, j’ai l’opposition la plus difficile, ce soir, c’était Anfernee Simons, qui est leur meilleur joueur » a décrypté Max Christie en conférence de presse. « Demain contre Atlanta, ce sera sans doute Trae Young qui est leur meilleur joueur. Pour moi, c’est simplement mon travail, et cela me met dans le rythme. Cela aide également l’équipe. L’aspect principal du jeu où je veux être présent, c’est en défense, et je pense avoir fait un travail correct ce soir. »

« Il bosse dur et cela paie pour lui » l’a pour sa part félicité LeBron James. « Nous avons des coachs qui croient en lui. Nous croyons en lui et il a été incroyable de deux côtés du terrain aujourd’hui. »

Avec ou sans Anthony Davis, Max Christie équilibre le cinq de départ des Lakers, relancés depuis sa responsabilisation : sept victoires pour trois défaites, le deuxième meilleur bilan de l’Ouest sur la période. Bien aidés par leur homme providentiel surprise, la franchise californienne a retrouvé sa place dans le Top 6.

Max Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 41 13 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1 2023-24 LAL 67 14 42.7 35.6 78.3 0.2 1.9 2.1 0.9 0.9 0.3 0.5 0.3 4.2 2024-25 LAL 32 22 44.6 37.1 88.2 0.7 1.7 2.3 1.2 1.6 0.9 0.7 0.4 7.8 Total 140 16 43.1 37.5 84.6 0.3 1.8 2.1 0.9 1.0 0.4 0.5 0.3 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.