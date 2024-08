Max Christie, la prolongation surprise des Lakers

Les Lakers n’ont pas bougé cet été. Aucune signature de joueur libre n’est à signaler. Certains ont été prolongés, notamment Max Christie, avec un contrat de 32 millions de dollars pour quatre supplémentaires. Une somme assez importante pour un jeune joueur qui, après deux saisons, n’a pas encore montré grand-chose (3.8 points de moyenne).

« C’était cool. Les négociations ont été entre moi, JJ Redick et Rob Pelinka », raconte-t-il, citant le coach et le GM de la franchise. « On essayait d’être sur la même longueur d’onde car je voulais être un Laker. On a une très bonne équipe et je voulais en faire partie. »

Les départs de Taurean Prince et Spencer Dinwiddie n’ont donc pas été compensés, ce qui va donner des opportunités plus importantes à Max Christie. Et après une prolongation à 32 millions, la pression et les attentes seront plus grandes.

« On veut en arriver au point où, avec tellement de répétitions, le corps réagit naturellement », indique-t-il en parlant de son travail estival. « J’ai remarqué, lors de mes deux premières saisons, avec les vidéos, que, quand je réfléchis, alors je ralentis et je fais des erreurs. Dès que je joue libéré et que je lis les situations naturellement, c’est là que je suis à mon meilleur niveau. »

« J’aime l’idée de revenir avec le même groupe. Sur le papier, on est une bonne équipe, vraiment bonne »

L’arrière des Lakers doit aussi continuer de travailler en défense, où son envergure (2m06) et sa mobilité peuvent être précieuses.

« Quand on défend sur le meilleur joueur adverse, toutes les actions sont pour nous. Il faut se battre dans les écrans, donc c’est épuisant, c’est dur, surtout quand on court après les shooteurs. Ça fatigue. »

Comme Los Angeles n’a pas été chercher de sang neuf sur le marché cet été, les dirigeants vont miser sur l’œil de JJ Redick, et aussi sur la continuité et la progression des jeunes, dont Max Christie, pour progresser et avancer.

« Si on regarde le modèle des équipes qui ont gagné le titre récemment, ce sont la plupart du temps des formations qui ont gardé le même effectif pendant un moment », analyse le jeune joueur de 21 ans. « J’aime l’idée de revenir avec le même groupe. Sur le papier, on est une bonne équipe, vraiment bonne. On a fait les playoffs deux années de suite, en tombant sur une équipe de Denver qui nous a posé des problèmes. On n’est pas loin. »

Max Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 41 13 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1 2023-24 LAL 67 14 42.7 35.6 78.3 0.2 1.9 2.1 0.9 0.9 0.3 0.5 0.3 4.2 Total 108 14 42.4 37.8 80.6 0.2 1.8 2.0 0.8 0.8 0.3 0.4 0.2 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.