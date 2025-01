Sans Anthony Davis, LeBron James retrouve l’instinct de tueur

Le cap des 40 ans passés, LeBron James n’a rien perdu de sa capacité à mettre à genoux les défenses. Les Blazers en ont fait les frais jeudi, dans un match qu’ils espéraient peut-être plus à leur portée avec le forfait d’Anthony Davis. L’intérieur des Lakers en civil, l’attaque de Los Angeles s’est davantage reposée sur les qualités de finisseur du « King », auteur d’un de ses meilleurs matchs de la saison. Il termine meilleur marqueur de la nuit, tous matchs confondus, avec 38 points et l’impression visuelle d’un vrai retour en forme.

Terminé le LeBron James à la peine physiquement et, par conséquent, au tir. Sa pause d’une petite semaine semble lui avoir fait le plus grand bien pour repartir d’attaque. Son adresse à 3-points jeudi (7/10, la 14e fois seulement en 1 522 matchs qu’il atteint les sept tirs derrière l’arc sur une rencontre), en particulier dans le deuxième quart-temps, a permis aux Angelinos de prendre les commandes du match pour ne plus les lâcher.

« Anthony Davis est notre option numéro un et deux en attaque, donc quand il est absent, nous devons tous élever notre niveau de jeu, moi le premier » a commenté LeBron James.

Un nouveau record de Michael Jordan égalé

Les Lakers en avaient besoin après une entame compliquée, gommée par les 14 points de LeBron James dans le deuxième quart-temps, grâce notamment à deux gros tirs à 3-points sur réception de passe, et malgré une bonne défense des Blazers. Sur sa lancée, le meilleur marqueur de l’histoire a ajouté trois shoots longue distance en deux minutes en début de troisième quart-temps.

« Nous voulons qu’il soit agressif, prêt à tirer à trois-points, autant que nous qu’il le soit pour pénétrer et attaquer le cercle » a analysé JJ Redick en conférence de presse. « Il est tout simplement fantastique. Plusieurs possessions semblaient vouées à l’échec mais il nous en a sorti. C’est juste une nouvelle sortie à 38 points pour lui. »

LeBron James a fini le boulot avec 11 nouveaux points dans le dernier acte, dont une dernière banderille de loin pour achever les Blazers revenus à cinq points dans la dernière minute. Il signe son 562e match en carrière à plus de 30 points, pour égaler le record de Michael Jordan.

« Je ne joue pas pour ces records » a assuré le Laker. « Mais quand vous êtes chauds, vous voulez rester sur cette lancée en continuant de prendre les bons tirs et ne pas sortir de cette dynamique. »

Avec 30.4 points à 57% au tir sur les cinq derniers matchs, la dynamique est bien présente pour LeBron James, comme pour les Lakers, en plein rebond avec sept victoires sur leurs dix derniers matchs. Une nouvelle marque historique l’attend peut-être désormais, la seule sortie à plus de 40 points par un joueur de 40 ans et les 43 unités de Michael Jordan contre les Nets en 2003.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 30 35 50.2 38.2 76.7 0.9 6.6 7.6 8.9 1.3 0.8 3.8 0.6 23.9 Total 1522 38 50.6 34.9 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.