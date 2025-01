Coachs du mois | Le doublé pour Kenny Atkinson

On n’arrête pas Kenny Atkinson, qui a clairement pris de l’avance dans la course au titre de Coach de l’année. En effet, ses Cavaliers continuent de dominer la ligue avec déjà 29 victoires contre seulement 4 défaites et, forcément, il engrange un second trophée de « Coach du mois ».

En décembre, Cleveland s’est ainsi régalé collectivement avec 12 victoires en 13 matchs et les Celtics, pourtant champions en titre, ne réussissent même pas à suivre le rythme de leur attaque infernale, avec déjà cinq rencontres de retard sur la première place de la conférence Est.

Plus à l’Ouest, la NBA a décidé de récompenser Mark Daigneault qui, comme Kenny Atkinson, a mené le Thunder à un bilan de 12 victoires en 13 matchs. Lui aussi est à la tête de la meilleure équipe de sa conférence, qui n’est autre que la défense la plus efficace du pays.

Alors que Jamahl Mosley, Nick Nurse, Quin Snyder et Tom Thibodeau repartent bredouille à l’Est, ce sont Chris Finch, Taylor Jenkins et Tyronn Lue qui ont été devancés à l’Ouest.