Les Cavaliers, nouvelle référence du tir longue distance ?

À Golden State lundi soir, on se serait presque cru revenu au bon vieux temps. Celui durant lequel les Warriors faisaient voler en éclats leur adversaire dans le troisième quart-temps, en bonne partie grâce à la qualité de leurs shooteurs. Excepté que cette fois, la franchise de la Baie est celle qui a encaissé les coups venus de loin. Les Cavaliers se sont mis à l’abri au retour des vestiaires avec une adresse extérieure retrouvée.

Un simple coup de chaud ? Plutôt la confirmation d’une tendance qui s’installe, et dans des proportions qui peut donner des sueurs froides aux adversaires de la franchise de l’Ohio.

Cleveland a signé un 8/14 à 3-points dans le troisième quart-temps, avec un Donovan Mitchell bouillant (5/7) comme un Steph Curry ou un Klay Thompson de la plus belle heure. La soirée n’était pourtant pas partie sur les meilleures bases, à 26.1% en première période. Mais les Cavaliers ont insisté sur le nouvel axe fort de leur jeu, pour ne plus jamais être inquiétés de la soirée.

C’est désormais une constante pour le leader de la ligue, qui reste sur sept succès de rang. Une série durant laquelle les Cavs ont artillé à tout-va derrière l’arc, jusqu’à 50 tentatives contre Washington lors de leur première victoire de la période, le 13 décembre. La suite ? 47 tirs à 3-points, puis 47, 43, 46, 48 et de nouveau 47 lundi chez les Warriors. Une petite révolution pour une équipe qui tournait à 36.8 tentatives de moyenne à 3-points la saison passée.

Autant de tentatives, plus de réussite que Boston

Le point culminant de cette nouvelle stratégie a été atteint vendredi dernier dans l’opération portes ouvertes permise par la (non-)défense de Denver (149-135). Les 23 paniers longue distance inscrits contre les Nuggets ont marqué le quatrième match consécutif avec au moins 20 tirs à 3-points inscrits par Cleveland. Seul… Boston, la saison dernière, avait réussi pareille série dans l’histoire de la ligue. Avec à la clé une bague de champion. Et alors que les Celtics étaient vus depuis le début de la saison comme le champion absolu de l’utilisation du tir derrière l’arc, les Cavaliers regardent désormais leur principal rival de l’Est droit dans les yeux.

Sur leur série de sept succès, l’équipe de Kenny Atkinson tente 51.6% de ses tirs à 3-points, sur les talons des champions en titre (51.8%). Les Cavaliers pointent aussi au deuxième rang question adresse, avec un superbe 41.8%, juste derrière le surprenant Jazz (42%). Mais personne ne marque plus que Cleveland de loin sur la période, avec 19.6 réussites à 3-points de moyenne par match. Son dauphin, Memphis, n’en compte « que » 17, Boston 16.3. Soit un delta de près de dix points sur une rencontre, un atout devenu maître.

Après l’orgie offensive contre les Nuggets, Donovan Mitchell n’avait pas de mal à expliquer la bonne forme de l’attaque des siens. « Nous avons fait les bonnes actions encore et encore » s’est félicité l’arrière. « Nous avons joué avec intensité dès l’entre-deux et nous l’avons maintenu. Si nous voulons être l’équipe que nous souhaitons être, nous devons jouer ainsi durant l’intégralité des 48 minutes. Cela aide quand vous mettez vos tirs. Et cela aide quand Evan Mobley met ses 3-points en sortie de dribble. »

La révolution Evan Mobley

L’intérieur de 23 ans est le symbole absolu de cette mutation de plus en plus éloignée du cercle. Alors que les Cavaliers attendaient qu’il ajoute un tir extérieur fiable à son arsenal, ce temps semble enfin arrivé. Sur les sept derniers matchs, il tourne à 50% de loin, avec 3.3 tentatives de moyenne par match, trois fois plus que sa moyenne en carrière. Et ce, dans toutes les situations, dans le coin comme en tête de raquette, en sortie d’écran ou si la défense le laisse seul alors qu’il a le ballon.

« Ne me laissez pas ouvert » avertissait Evan Mobley après son 4/6 dans l’exercice contre Denver. « Ne laissez personne ouvert dans cette équipe. Quand vous regardez la densité de notre effectif, tout le monde peut shooter. Et la qualité de nos tirs est une des meilleures de la ligue, on ne force pas à 3-points, on prend simplement les bonnes positions soir après soir. C’est la direction dans laquelle la NBA va. Si on peut avoir autant de shoots lointains, nous allons les prendre à chaque fois. »

Cette nouvelle approche offre une option de plus aux Cavaliers, qui peuvent encore davantage écarter le jeu puisque leur raquette n’est plus celle étiquetée « encombrée » par le tandem Evan Mobley – Jarrett Allen. Et tout le monde ou presque en profite :

Comme si cela ne suffisait pas pour l’adversaire, le sniper Max Strus a enfin pu lancer sa saison en jouant ses quatre premières rencontres. Même encore un peu rouillé et maladroit (26.3% à 3-points), l’ancien joueur du Heat est un danger trop grand au tir extérieur pour que les défenses ne le surveillent pas de près. Ses coéquipiers peuvent alors mieux profiter de son pouvoir d’attraction, comme celui d’Evan Mobley, pour obtenir des espaces… ou d’autres tirs encore plus ouverts.