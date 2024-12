Les Cavaliers vont retrouver Max Strus

Avec leurs excellents résultats jusqu’à présent (21 victoires – 4 défaites), on en aurait presque oublié que les Cavaliers évoluent sans leur shooteur Max Strus depuis la reprise.

Un joueur qui pesait tout de même près de 12 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne la saison dernière, à 35% de réussite à 3-points, dans la peau d’un titulaire au poste 3 aux côtés de Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen.

Sauf que Max Strus s’était blessé à la cheville juste avant le coup d’envoi de ce nouvel exercice et son entorse l’a depuis empêché de prendre part au démarrage canon de Cleveland. Or, ESPN annonce qu’il est maintenant sur le point de retrouver les parquets et son retour devrait avoir lieu dès vendredi, contre Washington, dans l’hypothèse où tout va pour le mieux physiquement.

Mais on ignore encore si Kenny Atkinson continuera d’utiliser l’ancien ailier du Heat dans son cinq de départ, comme le faisait JB Bickerstaff avant lui, ou s’il préférera ne pas toucher à sa rotation en le faisant sortir du banc.

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 2023-24 CLE 70 32 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 Total 259 26 42.4 36.5 81.1 0.6 2.7 3.2 2.2 1.9 0.6 1.0 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.