Qui pour remplacer Max Strus dans le cinq majeur des Cavaliers ?

Pour ouvrir la saison des Cavaliers ce mercredi à Toronto, Kenny Atkinson avait son cinq majeur : Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley et Jarrett Allen. Sauf que, jeudi dernier, l’ancien du Heat s’est tordu la cheville droite à l’entraînement et son absence est estimée à six semaines. Par conséquent, il faut repenser les choses. « On n’a rien décidé encore », prévient déjà le coach des Cavaliers.

Pourtant, d’après nos confrères du Plain Dealer, Kenny Atkinson a placé Dean Wade dans le camp des titulaires lors des deux entraînements de samedi et lundi. Il aurait donc fait son choix ? « On aime Caris LeVert aussi », répond l’entraîneur. « Ce n’est pas forcément que ces deux-là, cela peut être quelqu’un d’autre. On doit trouver et on cherche en ce moment. »

On peut aussi penser à Isaac Okoro ou encore Georges Niang, voire Sam Merrill. Les Cavaliers ont assez de profondeur de banc pour remplacer quelques semaines le shooteur. « On perd un de nos meilleurs joueurs, c’est dur, mais on a un super groupe. On a des joueurs qui peuvent faire le boulot », ajoute Kenny Atkinson.

Ne pas déséquilibrer le banc

Néanmoins, chaque choix aura une influence sur l’équilibre du groupe.« Si on met Dean Wade, on doit penser à la suite. Dès lors, à quoi va ressembler notre banc ? » poursuit l’ancien assistant des Warriors, qui précise que le mettre dans le cinq majeur, c’est « se retirer des options » puisque ce dernier peut aussi jouer à l’intérieur. « On ne peut avoir un cinq majeur hyper puissant et ensuite des formations où on serait faible. »

La solution Caris LeVert semble donc la plus logique. L’ailier est habitué à rendre des services, il connaît bien Kenny Atkinson et il évoluerait à son poste naturel.

« Je lui ai écrit un texto l’autre jour pour lui dire qu’il allait peut-être commencer, mais aussi peut-être démarrer sur le banc. Il accepte ce rôle et le fait très bien pour les Cavaliers », soutient l’ancien coach des Nets. « Il l’a très bien fait à Brooklyn. C’est le joueur d’équipe parfait. Je ne suis pas inquiet pour lui. On doit trouver pour lui la bonne situation. Il sait manier la balle mais comment faire avec Garland et Mitchell ? Ensuite, avec quel intérieur va-t-il le mieux jouer ? Tout ça entre en ligne de compte. »

Avant même son premier match avec Cleveland, Kenny Atkinson a déjà un choix fort et important à faire.

« Dès le départ, ça nous oblige à nous adapter. Ce n’est pas l’idéal, mais la NBA, c’est comme ça, non ? », relativise le coach. « On peut regarder ailleurs, il y a probablement six ou sept équipes qui sont dans le même bateau. Parfois, ça arrive au début, ou alors au quart de la saison. Là, c’est dès maintenant. »