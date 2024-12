Les Cavaliers explosent la défense des Nuggets

Très en colère contre les Kings après le renvoi de Mike Brown, Mike Malone ne l’était pas même pas contre ses joueurs. Cette nuit, Nikola Jokic et ses partenaires ont pourtant touché le fond devant leur public, encaissant 149 points face aux leaders de la NBA, les Cavaliers. Jamais Denver n’avait encaissé autant de points cette saison, mais aussi en 48 minutes depuis que Mike Malone a pris les commandes de l’équipe, et la première période a été catastrophique…

Dans le sillage d’un grand Donovan Mitchell, les Cavaliers ont entamé la partie au galop pour mener 14-8 après trois minutes. Il y a des courses, des pénétrations, de bons décalages, et comme les shooteurs sont adroits, la défense de Denver est déjà sur les talons. Heureusement pour les Nuggets, Michael Porter Jr. a la main chaude.

Darius Garland tue le match

Bien servi par Jamal Murray, l’ailier maintient sa formation au contact (21-17). À ses côtés, Nikola Jokic oublie par deux fois Jarrett Allen, et les Cavs s’échappent à nouveau. Une fois n’est pas coutume, c’est la « second unit » de Denver qui fait la meilleure impression, et sur un alley-oop de Peyton Watson, les Nuggets reviennent à -2 (40-38).

Il y a du mieux côté Denver en attaque, et grâce à Jamal Murray, les Nuggets prennent même les commandes du match. Sans Nikola Jokic, Denver signe un 8-2, et le meneur des Nuggets donne trois points d’avance sur un « floater » dont il a le secret (53-50). Malone renvoie Jokic sur le parquet, et là, la digue saute…

Darius Garland prend le match à son compte, et Cleveland passe un terrible 16-0 ! Sam Merrill enchaîne les paniers primés, Dean Wade bâche Russell Westbrook, et Allen continue son festival près du cercle. Résultat : +13 pour les Cavaliers (66-53), et des Nuggets K.O. Porter Jr. s’est éteint, et à la pause, les Nuggets sont menés 80-65 !

Aucun « stop » !

Au retour des vestiaires, le festival offensif se poursuit, et c’est Evan Mobley qui prend la suite d’Allen. L’attaque de Denver retrouve des couleurs, mais la défense est catastrophique. En première période, Jokic et Murray étaient les points faibles. En seconde, c’est tout le monde ! Darius Garland distribue le jeu comme il le souhaite, et c’est Mobley qui en profite pour flirter avec les 20 points d’avance (93-75). Plus discret, Mitchell passe le relais à Caris LeVert, et Cleveland atteint enfin les 20 points d’écart (113-93).

On attend, en vain, un sursaut des Nuggets mais sans « stops », impossible de recoller au score, et c’est à coups de 3-points de Wade, LeVert ou encore Georges Niang que les Cavaliers maintiennent un large écart jusqu’au bout, pour s’imposer 149-135. Les Cavaliers entamaient leur « road trip » par du lourd, et ils ont clairement envoyé un message !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un seul être vous manque… Touché à nouveau au mollet, Aaron Gordon manquait à l’appel, et surtout dans la raquette des Nuggets. C’est sur le « pick-and-roll » et les couvertures sur les « drives » de Darius Garland que son absence s’est surtout faite ressentir.

– Un cinq très efficace. Comme au « match aller », les Cavaliers terminent avec quatre joueurs à 20 points et plus. Ce que l’on retient, c’est l’efficacité des titulaires puisqu’ils terminent tous avec au moins 55% d’adresse aux tirs. À 19 sur 26 aux tirs, la paire Allen-Mobley s’est promenée.

– Le contraste à 3-points. Dean Wade et ses partenaires sont devenus la deuxième équipe de l’histoire à enchaîner quatre matches de suite avec au moins 20 paniers à 3-points. À Denver, on n’a toujours pas atteint cette saison le seuil des 20 paniers à 3-points sur un match…

