Malgré la pire défaite de leur histoire, les Raptors voient du positif

« Un pas dans la bonne direction. » Malgré la pire défaite dans l’histoire de son équipe, concédée à Boston, Darko Rajakovic essaie de positiver. Face aux Celtics, ses Raptors ont perdu de 54 points (125-71), mais le coach de Toronto se raccroche à la première mi-temps livrée par son équipe.

Après tout, après 24 minutes, son équipe, dont le précédent record en la matière datait de début avril dernier face aux Wolves (133-85), n’était menée que de 10 points (45-35).

« J’ai trouvé qu’on s’était bagarré en première période. C’est un pas dans la bonne direction comparé à nos derniers matchs. 45 points encaissés : on a fait du bon boulot pour contester les tirs, prendre les rebonds… Malheureusement on a manqué des lay-up, des tirs à 3-points ouverts », décrit Darko Rajakovic, pour qui son équipe a démarré « avec beaucoup d’énergie et d’envie ».

« Ils ont mis un tas de tirs à 3-points et ils ont pris une partie de notre confiance affichée en première période », déplore toutefois le coach sur la suite des événements. Sa formation a encaissé 45 points dans le seul troisième quart-temps, puis 35 dans le dernier quart-temps. Contre seulement 18 points inscrits dans chacun des deux quart-temps.

Scottie Barnes (16 points), qui n’a converti qu’une seule de ses huit tentatives lointaines, a été le seul à dépasser la barre des 10 points. Ochai Agbaji (1/7), Ja’Kobe Walter (1/10), Jamal Shead (2/10)… Ils sont tous passés à côté au niveau du tir. Les Raptors n’ont shooté qu’à 31% de réussite.

Une performance indigne d’autant plus dure à avaler que le coach serbe venait déjà de constater que son équipe était à côté de la plaque. « Je n’ai pas du tout l’impression d’être un disque rayé. C’est un premier pas pour nous sortir de cette situation. Je suis sûr qu’on va continuer à se battre et trouver des moyens de progresser, d’être compétitif et de se développer. Je suis optimiste sur le fait qu’on va vite se remettre sur la bonne voie », positive-t-il encore.

Alors que son équipe vient d’enchaîner une 11e défaite de suite avant d’accueillir les Nets la nuit prochaine, il estime que cette défaite « devrait être motivant(e) pour nous d’être extrêmement compétitif demain et de tourner très vite la page ».