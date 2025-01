Un record de franchise pour les Celtics

Malgré une entame de match poussive avec cinq petits points inscrits après six minutes, les Celtics ont marché sur les Raptors pour signer l’une de leurs plus larges victoires de leur histoire : 125 – 71. Ce succès de 54 points est d’ailleurs le plus large de l’histoire à domicile, et c’est donc un record de franchise. Mais dans l’absolu, ce n’est pas la victoire la plus large de leur histoire, puisqu’il y a six ans, Jaylen Brown et ses partenaires s’étaient imposés de 56 points à Chicago !

Il s’en est fallu d’un lay-up d’Ulrich Chomche pour que les Celtics n’égalent ce record de franchise. Derrière ce panier, les champions en titre avaient encore une possession pour l’égaler, voire battre ce record, mais ils ont préféré ne pas la jouer.

Un gros « road trip » à venir

Le plus impressionnant, c’est sans doute d’avoir encaissé seulement 71 points. C’est le plus petit total de la saison, et la plus grosse défaite de l’histoire des Raptors. Cela fait désormais trois saisons que Toronto n’a plus battu Boston, et Joe Mazzulla a tenu à souligner l’impact de Jrue Holiday, de retour après avoir soigné son épaule.

« Il est évident que le fait qu’il revienne en bonne santé a été déterminant », analyse le coach de Boston. « Je pense qu’il apporte de la stabilité, surtout sur le plan défensif. C’est un joueur de plus qui peut mettre la pression sur le ballon, c’est un joueur de plus qui peut défendre sur différentes positions, c’est un joueur de plus qui peut exécuter des tâches défensives de différentes manières. Et puis il n’a pas eu beaucoup de tirs, mais il a réussi ceux qu’il a eus. Je pense donc que son impact et sa présence sont plus importants pour nous qu’il ne le pense ».

Un retour idéal avant de passer un révélateur d’un « road trip » bien costaud avec des déplacements à Minnesota, Houston, OKC et Denver.