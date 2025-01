Austin Reaves se révèle comme patron de l’attaque des Lakers

LeBron James absent ou plus discret, et D’Angelo Russell parti, Austin Reaves prend de plus en plus de volume dans le jeu des Lakers, et plus particulièrement dans la création. En décembre, le héros du match de Noël a ainsi tourné à 7.8 passes de moyenne, et il reste sur trois rencontres de suite à 10 passes et plus.

Cette nuit, face aux Cavaliers, il est tout proche de son 4e triple-double en carrière, et son deuxième de la semaine, avec 35 points, 10 passes et 9 rebonds. Quand il ne bat pas son record de passes, il égale son record de points en carrière. C’est dire s’il surfe actuellement sur une belle dynamique, même si son style de jeu reste à risques.

Gagner en justesse à ce poste

« Il aura beaucoup d’occasions de jouer avec et sans ballon », souligne JJ Redick. « La nature même de son jeu fait que vous devez être prêt à vivre avec certaines de ses actions par sa façon d’être agressif, de changer de rythme et de prendre des décisions rapides… Il faut vivre avec ça, et c’est dans le fait de moins forcer les choses qu’il progressera. »

L’intéressé reconnaît qu’il doit faire mieux, et il pointe du doigt son début de match raté. S’il devient plus qu’un lieutenant dans le jeu, il se doit de jouer beaucoup plus juste. Dans le premier quart-temps, il perd trois ballons et défend mal, et les Cavaliers ont pris 15 points d’avance !

« Si vous me demandez si j’ai été mauvais en début de match, la réponse est oui » reconnaît-il. « On fait de bonnes actions, on en fait de mauvaises… Malheureusement, d’entrée, j’ai fait de très mauvaises choses. J’avais conscience que si nous voulions revenir dans le match et nous donner une chance, il fallait que je joue mieux ».

C’est ce qu’il fera, même si les Lakers ne parviendront jamais vraiment à bousculer des Cavaliers solides et en confiance avec ce statut de leaders de la NBA. Pour Anthony Davis, le bon passage de Reaves ne doit rien au hasard. « Il est évident qu’il a un peu plus de responsabilités quand Gabe n’est pas là et quand LeBron n’est pas dans le jeu, mais il est habitué. Il est en NBA depuis suffisamment longtemps pour savoir comment gérer le poste de meneur de jeu. Il y aura donc plus de situations comme celles-ci. Il y est préparé et nous avons toute confiance en lui pour occuper le poste de meneur de jeu. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 26 34 44.4 36.3 79.4 0.8 3.3 4.2 5.5 2.2 1.0 2.4 0.2 17.7 Total 233 29 48.5 36.5 84.7 0.7 3.0 3.6 3.9 1.7 0.7 1.6 0.3 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.