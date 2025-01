Trop solides, les Cavaliers résistent aux Lakers

Si c’est LeBron James qui lance les Lakers offensivement avec ses paniers à 3-pts, les Cavaliers prennent déjà les commandes en premier quart-temps. Toujours avec leur arme principale : le shoot primé. Mais aussi en profitant des nombreux ballons perdus des Californiens (30-34). Los Angeles souffre en attaque, néanmoins, pendant un moment, avec un 8-0, il y a un petit frisson. Rapidement calmé par un 9-0 de Cleveland. Jamais vraiment loin, les joueurs de JJ Redick sont trop maladroits à 3-pts pour passer devant (53-58).

En face, Max Strus, lui, n’a pas de problème de maladresse. Il enchaîne les paniers à 3-pts en début de seconde période. Il faut un temps-mort aux Lakers pour avoir un sursaut et répondre avec un 10-0. Sauf que les Cavaliers ont toujours une réponse, souvent derrière l’arc (78-87). Le dernier quart-temps tourne à l’échange de paniers jusqu’à une ultime tentative des Californiens, avec un LeBron James qui réveille la salle. Cette fois, les joueurs de Kenny Atkinson se tournent vers Jarrett Allen. Le pivot domine les dernières minutes avec ses paniers près du cercle et les Cavaliers s’imposent en toute logique (110-122), signant ainsi une huitième victoire d’affilée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des 3-pts et Jarrett Allen, la combinaison gagnante pour Cleveland. Le 3-pts est l’atout de Donovan Mitchell et compagnie. On l’a encore observé dans cette rencontre, avec un 18/46 dans cet exercice. C’est la réponse à tout et ça permet de se donner de l’air ou de prendre le large. Et comme les Lakers n’ont clairement pas suivi le rythme (9/35) derrière l’arc, c’était suffisant pour faire l’écart. Même si c’est avec leur pivot que la victoire fut validée, puisqu’il a inscrit 13 points en dernier acte.

– Des recrues très discrètes à Los Angeles. Dorian Finney-Smith et Shake Milton faisaient leur début sous les couleurs des Lakers. Ils ont été timides. Le premier a terminé avec 2 points, sur une claquette au rebond offensif, en 20 minutes, quand le second, qui a eu droit à 10 minutes, a lui marqué 6 unités. C’est peu et on a bien senti qu’ils n’étaient pas capables de peser plus que ça pour l’instant. Patience donc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.