Jonas Valanciunas toujours dans le viseur des Knicks ?

Et si Jonas Valanciunas avait signé aux Knicks l’été dernier ? Visiblement, l’idée a circulé, avant de disparaître face aux longues et difficiles manœuvres en coulisses des dirigeants pour faire venir Karl-Anthony Towns dans ce qui reste le transfert de cette année 2024. Mais ce fut plus qu’une rumeur, confirme le joueur.

« Je ne sais pas à quel point c’était sérieux ou non. C’est mon agent qui gérait ça », explique le pivot de Washington. « J’ai entendu parler de ça. Mais il y avait beaucoup de choses, des problèmes de salary cap, de stratégies et autres. Chaque équipe fait ce qui lui semble le mieux. »

Pourquoi les Knicks avaient-ils un œil sur le Lituanien ? Parce que, déjà, Isaiah Hartenstein a cédé aux sirènes du Thunder, et ensuite, Mitchell Robinson a été opéré de la cheville en mai. Il n’est toujours pas revenu d’ailleurs. Jonas Valanciunas était donc une option crédible et intéressante pour être le nouveau pivot de New York. L’envie de faire venir « KAT » va évidemment tout changer.

Et s’il était échangé d’ici un mois ?

Mais comme Mitchell Robinson est toujours sur la touche et que Precious Achiuwa est surtout un ailier-fort, peut-être que faire venir l’ancien client de Leon Rose, actuel président des Knicks, ne serait pas une mauvaise idée…

« Ce qui peut arriver dans le futur, demain, voire aujourd’hui, je n’en sais rien. Si ça arrive, ça arrive. Tout peut arriver », répond l’ancien de Toronto et Memphis, qui pourrait, pourquoi pas, être envoyé à New York en échange de Mitchell Robinson, puisque les salaires des deux joueurs coïncident presque, avant la date limite des transferts, le 6 février 2025.

En attendant, Jonas Valanciunas assure à Washington dans un rôle de mentor pour Alexandre Sarr et les jeunes, dans une équipe très faible (5 victoires en 30 matches). Il est même particulièrement en forme avec 11.9 points et 8.1 rebonds de moyenne en seulement 20 minutes.

« Ils me voulaient, ils ont confiance en moi donc je suis heureux ici », affirme le pivot. « Il faut rester patient mais on s’améliore. On s’entraîne et les jeunes me poussent à être meilleur aussi. Je me sens poussé à m’entraîner, à m’améliorer et à travailler. Donc j’en profite. »

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 WAS 30 20 55.9 15.8 92.4 2.3 5.7 8.0 2.3 1.7 0.5 1.7 0.8 11.9 Total 886 26 56.1 34.2 79.2 2.7 6.7 9.4 1.4 2.8 0.4 1.7 1.0 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.