En NCAA, Dylan Harper rebooste sa cote avec un triple-double

Un peu plus en retrait en décembre, Dylan Harper a retrouvé la grande forme lundi face à Columbia. L’arrière de Rutgers a mené son équipe à un succès tranquille (91-64) grâce à une prestation tout en maitrise et en talent. Après ses cartons comme scoreur lors du « Players Era Festival » à Las Vegas – 36 puis 37 points -, il a cette fois fait parler sa polyvalence avec un triple-double : 16 points, 12 passes décisives et 11 rebonds.

Le fils de Ron Harper a réduit au silence les interrogations quant à son profil, loin d’être unidimensionnel. Très solide défenseur, le troisième meilleur marqueur NCAA de la saison a montré ses capacités à gérer le tempo et la distribution face à la défense de zone proposée par Columbia. Patient et altruiste, il n’a pris que quatre tirs en première période pour 3 petits points, mais comptait déjà sept rebonds et six passes décisives à la mi-temps.

« J’aime faire ce genre de choses » a réagi Dylan Harper. « J’essaie juste d’élargir ma palette et d’aider mon équipe peu importe la manière dont elle en a besoin, que ce soit prendre un rebond, faire une interception, une passe décisive… Si ce n’est pas ma soirée, je vais juste jouer sans ballon honnêtement, et aider mon équipe à gagner, faire des actions qui le permettent. »

Les Scarlet Knights ont creusé l’écart en deuxième période, grâce notamment à leur star, qui n’a pas hésité à prendre ses responsabilités. « Je bosse sans arrêt sur ces tirs toute l’année » a-t-il insisté. « Tous les jours, je travaille ces shoots, donc c’est comme une deuxième nature. »

Dans une catégorie unique avec De’Aaron Fox

Son triple-double est le premier d’un joueur de la fac de Rutgers depuis 1983 et Roy Hinson, futur solide joueur NBA dans les années 80 avec les Cavaliers, les Sixers et les Nets.

« Etre mentionné aux côtés de Roy, c’est quelque chose de spécial pour Dylan » a assuré l’entraîneur Steve Pikiell. « J’ai adoré qu’il prenne sept rebonds en première période, nous avons besoin qu’il fasse ces choses-là. Et il a superbement bien passé le ballon. » « Evidemment, c’est un grand accomplissement, mais je n’aurais pas pu y arriver sans mes coéquipiers » a sobrement réagi Dylan Harper.

Sa dernière passe pour valider le triple-double a trouvé son acolyte Ace Bailey, attendu lui aussi dans les hauteurs de la prochaine Draft et meilleur marqueur du match avec 24 unités (à 11/18) et 8 rebonds.

« Sa performance est historique, alors quand vous recevez cette passe, vous vous devez de finir l’action » a-t-il souri. Une sortie à 35 points et un triple-double dans la même saison, seul De’Aaron Fox l’avait signé lors de sa saison freshman ces 15 dernières saisons en première division NCAA. De quoi relancer la cote pour Dylan Harper auprès des recruteurs, et éventuellement relancer le débat sur la première place entre lui et Cooper Flagg (Duke).

Un rebond au bon moment

Cette sortie de gala tombe aussi à point nommé pour le bilan de Rutgers (8 victoires – 5 défaites), qui marquait dernièrement le pas avec trois défaites sur ses cinq derniers matchs, la dernière au finish contre Princeton le 21 décembre. Des revers durant lesquels Dylan Harper ne s’était pas montré sous son meilleur jour entre maladresse et individualisme (6/20 contre Texas A&M, trois balles perdues pour deux passes décisives face à Princeton).

« En fin de compte, vous ne pouvez pas revenir sur une défaite » a-t-il conclu. « Vous pouvez rendre votre avenir meilleur mais vous ne pouvez pas revenir sur le passé. C’est la façon dont je vois les choses. Je ne suis pas du tout inquiet pour nos chances en fin de saison. Nous sommes en décembre. Nous allons simplement progresser. »