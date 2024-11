Dylan Harper cartonne encore avec Rutgers et fait tourner les têtes…

Vingt ans que la NCAA n’avait pas vu ça. Le championnat universitaire a beau avoir vu quelques phénomènes offensifs, de Zion Williamson à Michael Beasley en passant par Kevin Durant et autre Trae Young, aucun joueur n’avait inscrit 35 points ou plus sur deux matchs consécutifs depuis deux décennies.

C’est pourtant la prouesse réalisée par Dylan Harper mardi et mercredi. L’arrière de Rutgers a profité du « Players Era Festival » de Las Vegas pour faire sauter la banque avec 36 points contre Notre Dame, puis 37 la nuit dernière contre Alabama. Seul petit bémol, la défaite des Scarlet Knights (95-90) au terme d’un match haletant.

« C’est évidemment un honneur, rien que d’être dans cette catégorie de scoreurs d’élite, mais le plus important pour moi est de gagner » a réagi Dylan Harper en conférence de presse.

Le fils de l’ancien joueur NBA, Ron Harper, n’aura pas grand-chose à se reprocher dans ce cours revers. Il s’est en effet sublimé toute la soirée, offrant quelques « moves » offensifs de très haut niveau. Il terme à 11/19 au tir, et un superbe 15/16 aux lancers-francs dans un récital d’agressivité vers le cercle. Explosif, très au-dessus de la moyenne en termes d’agilité sur les appuis comme les dribbles, le joueur de 18 ans a épaté tous les observateurs.

« Il va au cercle à peu près quand il le veut » n’a pu que déplorer le coach d’Alabama, Nate Oats. « On n’avait personne pour le tenir en sortie d’écran. Il a de la force, des qualités physiques quand il attaque le panier. »

83% au tir près du cercle

Avec son 1m96, Dylan Harper shoote ainsi à un impressionnant 83% dans la zone autour de l’arceau, avec un gros volume à près de sept tentatives par rencontre. S’il doit encore progresser sur son tir extérieur, sa capacité à dominer ses vis-à-vis en un-contre-un le place un peu plus encore parmi les plus sérieux potentiels du pays.

Au point que certains voient en lui un potentiel concurrent à Cooper Flagg pour être le premier appelé lors de la prochaine Draft. Dylan Harper est en « concurrence » avec son coéquipier Ace Bailey, lui aussi très bon contre Alabama (22 points à 9/18), actuellement neuvième au ranking NCAA.

« On a eu des prospects de ce genre nous-mêmes, et ces deux gars font partie de l’élite » a résumé Nate Oats, qui a notamment eu sous ses ordres récemment le Hornet Brandon Miller, futur numéro 2 de Draft. « On a montré qu’on pouvait lutter avec n’importe qui dans le pays » a estimé Dylan Harper. « Évidemment, on a perdu de peu, mais collectivement, on doit parfois s’incliner d’un rien pour avoir la saison qu’on désire vraiment. »

Passé troisième meilleur scoreur de NCAA avec 24.6 points de moyenne désormais (en plus de ses 4.7 rebonds et 4.9 passes), Dylan Harper a en outre contribué à limiter la star d’Alabama, Mark Sears (24 points mais à 7/19 au tir).

Le genre de prestations qui pourraient le porter très haut lors de la prochaine Draft… et inciter d’autant plus certaines franchises NBA à ne pas trop courir après les victoires cette saison.