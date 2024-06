C’était assez largement attendu, même si des gros programmes tels que Duke, Kansas et Indiana étaient aussi en embuscade, et c’est maintenant officiel : Dylan Harper, fils de Ron Harper et frère cadet de Ron Harper Jr, a en effet annoncé son engagement en faveur de Rutgers à compter de la rentrée prochaine.

Une annonce pas vraiment surprenante puisque le programme du New Jersey était effectivement « favori » dans ce recrutement depuis plusieurs mois déjà. Il faut dire que les conditions étaient réunies pour convaincre le jeune meneur : c’est un local de l’étape puisqu’il est originaire du New Jersey, et son frère a joué pour les Scarlet Knights entre 2018 et 2022 (12.6 points et 5.1 rebonds)….

Steve Pikiell partait donc avec une longueur d’avance sur la concurrence, et il ne s’est pas laissé rattraper. En sécurisant l’engagement de Dylan Harper, classé à la 2e position des meilleurs joueurs de sa classe d’âge par ESPN, l’entraineur de Rutgers réussit un deuxième très gros coup puisqu’il a déjà sécurisé depuis plusieurs semaines l’engagement de Ace Bailey, un ailier classé à la 3e position des meilleurs joueurs de cette même classe d’âge !

Pas forcément habitué à recruter des gros noms chez les lycéens, Rutgers sera donc sous les projecteurs la saison prochaine en NCAA, avec dans ses rangs deux « freshmen » de talent amenés à très vite rejoindre la NBA.

