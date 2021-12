NCAA | Grâce au fils de Ron Harper, Rutgers fait tomber Purdue sur un buzzer beater de folie

Décidément, il ne fait pas bon être classé n°1 en NCAA cette saison. Après Gonzaga et Duke, voilà que Purdue, récemment promue meilleure équipe du pays, tombe à son tour. Et de manière spectaculaire en plus, sur un tir du milieu de terrain de Ron Harper Jr, pour la victoire sur le fil de Rutgers (70-68).

Le fiston de l’ancien meneur des Bulls de Michael Jordan (ou plus tard des Lakers de Shaq et Kobe) était dans un grand soir car Harper (dans son année senior) a tout simplement réussi le meilleur match de sa carrière universitaire avec 30 points et 10 rebonds, le tout à un excellent 10/15 aux tirs. Avec évidemment, en cerise sur le gâteau, ce tir insensé du milieu de terrain pour l’emporter !

Mais, avant ça, Harper Jr. avait déjà inscrit le panier pour passer devant à 13 secondes de la fin. Sur la possession suivante, Purdue jouait pourtant bien le coup en mettant la balle à l’intérieur sur Trevion Williams. Mais, avec un peu moins de 4 secondes encore à jouer, Rutgers a eu sa chance, saisie à pleines mains par Harper Jr.

« Quand on joue à l’extérieur, il faut être meilleur de 10 points que son adversaire, parce que si tu laisses le score être très serré, des choses un peu folles peuvent arriver », a constaté Matt Painter après la défaite des siens sur la cloche. « C’est évidemment un tir qu’on ne rentre qu’une fois dans sa vie, mais en même temps, on les a laissés se rapprocher au score. »

Secoué en première mi-temps, Purdue semblait pourtant avoir remis le main sur le match en deuxième période, avec un 3-points de Sasha Stefanovic qui donnait 10 points d’avance aux Boilermakers, ou cette interception conclue d’un superbe dunk en « moulin à vent » de Jaden Ivey (15 points) à 3 minutes de la fin. Mais la main chaude de Harper Jr. et le travail de sape de Clifford Omoruy (11 points, 3 interceptions) qui ont fini par avoir raison du n°1.

« J’ai rassemblé les gars et je leur ai dit : quand bien même ils scorent, donnez-moi la balle et je vais les renvoyer chez eux », conclut le héros du match. « Mawot m’a trouvé rapidement [sur la remise en jeu] et j’ai pu remonter le terrain en 3 secondes avant d’envoyer un tir. »

