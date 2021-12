NCAA | Purdue prend les commandes pour la première fois de son histoire

À l’unanimité, Purdue a été désigné numéro 1 du classement NCAA hebdomadaire dressé chaque semaine par l’AP et ses 61 votants. Invaincus après huit matches, les Boilermakers gagne une place, et c’est la première fois de son histoire que cette université de l’Indiana atteint le sommet.

Derrière Purdue, que de grosses cylindrées avec le champion en titre Baylor, suivi de Duke, UCLA et Gonzaga. « Ils méritent d’être n°1 » avait déclaré vendredi Fran McCaffery, le coach d’Iowa. « Ils peuvent pour faire mal de bien des manières, et ils ont un effectif riche, de l’expérience et la taille. Ce sera une équipe difficile à battre. »

Eliminée au premier tour de la « March Madness », Purdue a pu conserver ses huit meilleurs marqueurs de la saison passée, et cette continuité se traduit par huit victoires en huit matches avec un écart moyen supérieur de 25 points ! « On veut se retrouver dans des matchs serrés et les gagner, car ce sera utile au fil de la saison » a expliqué Matt Painter, leur entraîneur.

Sans surprise, le Michigan de Juwan Howard, humilié par North Carolina, et le Memphis de Penny Hardaway, en pleine crise, sortent de ce Top 25.

EQUIPE BILAN 1. Purdue (61) 8-0 2. Baylor 8-0 3. Duke 7-1 4. UCLA 8-1 5. Gonzaga 7-2 6. Villanova 6-2 7. Texas 6-1 8. Kansas 6-1 9. Alabama 7-1 10. Kentucky 6-1 11. Arizona 7-0 12. Arkansas 8-0 13. Tennessee 6-1 14. Houston 7-1 15. UConn 8-1 16. Southern Cal 8-0 17. Iowa State 8-0 18. Auburn 7-1 19. Michigan State 7-2 20. Florida 6-1 21. Ohio State 6-2 22. Wisconsin 7-1 23. Seton Hall 7-1 24. BYU 7-1 25. LSU 8-0