NCAA | Gonzaga encore battu

Imbattable l’année dernière, Gonzaga s’était déjà inclinée la semaine passée face à Duke, abandonnant au passage son statut d’équipe n°1 du pays. Et ce weekend, lors d’un tournoi à Seattle, les Zags ont de nouveau mordu la poussière face à une équipe d’Alabama très adroite derrière les 28 points et 9 rebonds de Jaden Shackelford.

Les Crimson Tide ont mené de 18 points en première mi-temps en réussissant 10 de leurs 13 premières tentatives à 3-points. À -16 à la pause, Gonzaga a réussi à revenir au contact (76-72) grâce à une intensité retrouvée en défense, mais ‘Bama a toujours trouvé les solutions pour repousser les Bulldogs, avec JD Davison (20 points) et Jahvon Quinerly (17 points, 6 passes) qui ont tué dans l’œuf toute tentative de « comeback ».

Chez les Zags, ça ne va donc pas très fort avec deux défaites en trois matchs, et une victoire sans convaincre face à Tarleton. Face à Alabama, Drew Timme (23 points, 10 rebonds, 4 passes) a fait son match, tandis que Chet Holmgren (10 points, 11 rebonds, 4 contres) a également fini en double-double, mais ni l’un ni l’autre n’ont réussi à peser sur le sort du match, avec Gonzaga qui a couru après le score en vain.

Memphis qui perd encore

Si les champions en titre de Baylor sont encore invaincus, comme Purdue et Arkansas (même si leurs calendriers respectifs ont été plutôt cléments), rien ne va plus pour certaines équipes, comme Oregon (battu à domicile, et en prolongation, par Arizona State qui restait sur cinq revers de rang) mais surtout Memphis.

La troupe de Penny Hardaway s’est encore inclinée ce weekend face à Ole Miss (67-63), soit une troisième défaite de rang. Après cinq victoires pour commencer la saison, les Tigers sont bel et bien dans le dur, avec des tensions dans les vestiaires « pour savoir qui est le patron de l’équipe », dixit Coach Hardaway.

Dans cette nouvelle défaite, Emoni Bates est sorti du banc pour la première fois de la saison. Et il a encore réalisé un tout petit match à 7 points et 4 rebonds, à 1/10 aux tirs dont 0/4 à 3-points. De la même manière, Jalen Duren (2 points, 4 rebonds) n’a pas du tout pesé. Seulement deux joueurs arrivent à atteindre la dizaine : Earl Timberlake (11 points) et Deandre Williams (13 points)…

Washington – UCLA annulé à cause du Covid

On espérait que ces match annulés par rapport au Covid était du passé, mais ce weekend, les Huskies de Washington ont bel et bien dû annuler la rencontre face à UCLA à cause d’un « cluster » au sein de leur équipe.

UCLA remporte donc ce match par forfait et Washington n’est pas tiré d’affaire avec un autre match face à Arizona qui était prévu pour ce jeudi. Match qui doit encore trouver une autre date convenable pour les deux équipes, à défaut de quoi, Washington encaissera une nouvelle défaite immédiate.

Kane Milling se plaît en Californie

Dans le clan français, il n’y a pas eu de miracles. La meilleure performance revient pour le coup à Kane Milling, auteur de 11 points en 18 minutes dans la large victoire de UC Davis face à California Merced (81-40). Déjà passé par la fac de Nevada ces deux dernières saisons, le fiston de Kyle Milling a tout simplement égalé son record de saison. Il tourne à 7 points et 2 rebonds, ses meilleurs chiffres en carrière.

Par ailleurs, on soulignera le courage de Moussa Diabaté, titulaire mais malade pour Michigan. Il n’aura tenu que 7 minutes au final avant de rejoindre le banc, trop limité physiquement pour finir le match : « Sa température était un peu élevée avant le match », a précisé Juwan Howard. « Mais le gamin est un tel compétiteur qu’il voulait être sur le terrain avec ses coéquipiers. »

Les stats complètes des Frenchies

Kane Milling (UC Davis) : 11 points (4/7 aux tirs dont 3/6 à 3-points), 3 rebonds, 1 interception en 18 minutes

Louis Lesmond (Harvard) : 9 points (3/11 aux tirs dont 3/10 à 3-points), 3 passes, 3 interceptions, 1 rebond en 36 minutes

Yvan Ouedraogo (Gran Canyon) : 7 points (3/5 aux tirs), 6 rebonds, 1 balle perdue en 16 minutes

Alexis Yetna (Seton Hall) : 4 points (2/4 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes, 1 contre, 2 balles perdues en 10 minutes

Eddy Kayouloud (Central Arkansas) : 4 points (2/3 aux tirs), 1 rebond, 1 passe en 14 minutes

Josh Mballa (Buffalo) : 2 points (1/7 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 3 rebonds, 1 interception, 1 balle perdue en 26 minutes

Moussa Diabaté (Michigan) : 2 points (1/3 aux tirs), 1 contre, 1 balle perdue en 7 minutes

Adama Bal (Arizona) : 1 rebond, 1 passe en 3 minutes

Les résultats majeurs du weekend

Samedi 4 décembre :

Alabama – Gonzaga (91-82)

Baylor – Arkansas Pine Bluffs (99-54)

Villanova – St Joseph’s (81-52)

Arkansas – Little Rock (93-78)

Colorado – Tennessee (54-69)

UConn – Grambling (88-59)

Ole Miss – Memphis (67-63)

Washington State – USC (61-63)

Michigan – San Diego State (72-58)

Dimanche 5 décembre :

Oregon State – Arizona (65-90)

Georgia Tech – North Carolina (62-79)

Washington – UCLA (annulé)