NCAA | Penny Hardaway s’emporte contre la jalousie de certains de ses joueurs

Depuis que Penny Hardaway a pris les rênes de l’université, Memphis réussit chaque année à attirer quelques-uns des meilleurs lycéens du pays. Malheureusement, les résultats ne suivent pas et samedi, les Tigers ont perdu pour la troisième fois de suite, et lundi, ils ne devraient plus apparaître dans le classement hebdomadaire dressé par l’AP.

À sa propre demande, Emoni Bates est devenu 6e homme, mais ça n’a eu aucun effet, et pour Penny Hardaway, le problème de l’équipe se trouve dans le vestiaire, et non sur le terrain.

« Je vais devoir me comporter comme un enfoiré à partir de maintenant »

« Il y a tellement de négativité dans notre vestiaire avec des anciens qui sont jaloux », lâche Penny Hardaway à The Athletic. « Tout le monde essaie de rejoindre la NBA grâce à notre classement, mais personne n’est prêt à sacrifier des minutes, des ballons, quoi que ce soit. C’est minable. Vous imaginez ce qu’un jeune de 17 ans pense de tout ça alors qu’il essaie de trouver des solutions… »

Le jeune de 17 ans, c’est Emoni Bates que ses coéquipiers ne placeraient donc pas dans les meilleures conditions. Même chose pour Jalen Duren, l’autre freshman vedette.

« Je vais devoir me comporter comme un enfoiré à partir de maintenant et ne faire jouer que les joueurs qui se sentent concernés », a-t-il déclaré. « Il y a un groupe de joueurs dans cette équipe avec lequel, si je les faisais jouer, j’ai vraiment le sentiment que nous pourrions être invaincus ou n’avoir qu’une seule défaite. La principale raison pour laquelle nous subissons ces défaites, c’est que les vétérans ne veulent pas prendre les jeunes sous leurs ailes. Ils veulent que tout tourne autour d’eux. Alors quand l’adversité frappe, ils fuient… Je vous garantis que nous allons commencer à gagner parce que vous allez voir des gars concernés et qui vont exécuter le plan de match. Ils peuvent faire des erreurs, mais il n’y aura pas de problèmes de comportement. »

« Cela devient très décourageant et frustrant »

Selon Penny Hardaway, les problèmes ont débuté dès la présaison, ils se sont amplifiés avec la médiatisation autour de l’équipe et de ses freshmen. Mais alors qu’ils refusent de donner les noms des joueurs qui plombent l’ambiance, l’ancien meneur du Magic a bien conscience que cela fait partie de son boulot de trouver des solutions.

« Je ne pensais pas qu’il y aurait des problèmes. Je pensais que les gars allaient accueillir les jeunes les bras ouverts. Je savais qu’il y aurait de la jalousie et que tout le monde ne serait pas heureux de voir débarquer deux jeunes avec déjà un nom, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. C’est une lutte de tous les instants pour montrer à l’autre qu’on est un homme… Mais je suis le coach, et toute la responsabilité m’en revient. Cela devient très décourageant et frustrant quand vous devez faire face à tout ça… Mais je ne me mets pas la pression. Encore une fois, c’est de ma faute. Je dois corriger ça, et je vous promets que je vais le faire. »

La responsabilité de Penny Hardaway vient surtout du fait qu’il a mis en place cette culture du « one-and-done » à Memphis, en recrutant des lycéens stars qui passent chez les Tigers uniquement en attendant d’être éligibles pour la NBA. Et que ça peut forcément engendrer des situations du genre, quand les objectifs individuels s’entrechoquent.