NCAA | Renversé par Ohio State, Duke n’est plus invaincu

Classé n°1 depuis leur victoire face à Gonzaga, précédent leader du classement AP, Duke se déplaçait à Ohio State mardi soir. Et, comme face à Michigan State en janvier 2018, les Buckeyes ont réussi à faire tomber la meilleure équipe du pays sur leur parquet (71-66).

Pourtant, tout semblait en place pour une huitième victoire en huit matchs des Blue Devils, à +13 à la pause et même à +15 en début de deuxième mi-temps. Mais le travail de sape de Zed Key (20 points) dans la peinture, et le panier décisif d’EJ Lidell (14 points, 14 rebonds, 6 passes) ont eu raison de Duke, incapable de rentrer ses 6 derniers tirs.

Plombé par les fautes après un très bon début de match, Paolo Banchero (14 points à 4/14 aux tirs) aura l’occasion d’égaliser à 3-points mais son tir manque la cible. Devant un public bouillant qui va envahir le terrain, Ohio State a fini le match sur un 12-0.

« Quand on n’a pas réussi à obtenir de stops en défense, on n’a pas été capable d’augmenter notre avantage à plusieurs reprises », a regretté Coach K. « Ils sont toujours restés juste derrière. Et à la fin, j’ai trouvé qu’on était exténué. »

Après une première mi-temps à 43 points à 53% de réussite aux tirs, Duke a connu une deuxième mi-temps compliquée à 23 points (et 41 encaissés), dont un passage difficile à 1/14 aux tirs qui a permis aux Buckeyes de revenir et de prendre confiance. Wendell Moore Jr. (17 points) termine meilleur scoreur des Blue Devils, quand Jeremy Roach (9 points à 4/10) et Trevor Keels (9 points à 3/12) ont tous deux été trop discrets.

Les résultats majeurs de la soirée

Ohio State – Duke (71-66)

Purdue – Florida State (93-65)

Tennessee – Presbyteran (86-44)

Houston – Northwestern State (99-58)

UConn – Maryland Eastern Shore (72-63)