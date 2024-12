Stats & Highlights | Le quatre à la suite pour les Sixers, les Bulls vainqueurs en prolongation

Les Sixers vont bien mieux. Enfin proche d’être au complet, Philadelphie a dominé les Blazers sans discussion (101-125) pour son quatrième succès de rang. Si Paul George a souffert, Joel Embiid s’est lui régalé avec 37 points et 9 rebonds. Les joueurs de Nick Nurse ont su profiter de la collection de ballons perdus par Portland, 24 au total dont 10 pour le seul Deni Avdjia et 8 interceptions pour le seul Kelly Oubre Jr !

Guerschon Yabusele (16 points en sortie de banc, dont un gros poster sur Deni Avdija) et les siens ne sont plus qu’à une victoire de la 10e place, synonyme de play-in.

Denver aussi retrouve des couleurs, comme de nombreuses équipes cette saison à Utah. Les Nuggets n’ont pas spécialement brillé en défense, mais ont fait parler leur force de frappe en attaque (121-132).

Nikola Jokic, Russell Westbrook et Jamal Murray terminent tous les trois à dix passes ou plus, les deux premiers s’offrent même chacun un triple-double ! Jokic termine à 36 points (mais à 14/33), 22 rebonds et 11 passes, Westbrook signe le match parfait en 16-10-10 sans le moindre tir manqué (7/7), ni de ballon perdu.

Le match entre les Hornets et les Bulls a été plus disputé et a dû en passer par une prolongation, qui a tourné en faveur de Chicago. Miles Bridges (31 points à 13/32, 12 rebonds, 8 passes) avait offert cinq minutes supplémentaires à Charlotte, avant que les visiteurs ne prennent leurs distances pour s’imposer 108-115. Coby White est passé à une passe de son premier triple-double en carrière (23 points, 10 rebonds, 9 passes).

Charlotte – Chicago : 108-115 (après prolongation)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 108 CHI 115 WAS 106 NYK 126 NOR 113 LAC 116 UTH 121 DEN 132 GSW 95 CLE 113 POR 103 PHI 125 SAC 110 DAL 100

Utah – Denver : 121-132

Portland – Philadelphie : 101-125

