Les Clippers sortent le parfait match de traînard à New Orleans

Toujours en sous-effectif avec les absences de Zion Williamson, Brandon Ingram et Jose Alvarado, les Pelicans continuent de montrer de bonnes choses, mais ils continuent aussi de perdre. Cette nuit, c’est une neuvième défaite de suite pour New Orleans, après avoir encore craqué dans le final, face à des Clippers plus réalistes, à l’image du final de James Harden et de l’impact de Norman Powell (27 et 35 points).

Les Clippers ont dû s’employer pour résister au bon début de match des Pelicans, avec notamment le dunk en contre-attaque de Kris Dunn, et surtout le 3+1 puis le 2+1 de James Harden pour garder la tête (23-25). Le 3/3 à 3-points de CJ McCollum, Javonte Green et Trey Murphy III ont replacé New Orleans en tête à l’issue d’un premier quart-temps bouclé par le panier au buzzer de Jordan Hawkins… à 3-points (37-31) !

Normal Powell a dû hausser le ton en scorant 8 des 10 premiers points de son équipe pour attaque le deuxième acte (41-41). Il n’a en revanche rien pu faire sur l’impressionnant 14-0 passé par les Pelicans, principalement alimenté par le coup de chaud de Herb Jones et Trey Murphy III, deux des plus vaillants soldats de l’équipe (59-45).

Malheureusement pour la franchise de Louisiane, comme c’est souvent le cas, les hommes de Willie Green n’ont pas été en mesure de capitaliser sur ce bon passage, encaissant un 11-3 juste avant la pause, avec les 3-points de Powell et Dunn pour finir la période (62-56).

Les mauvais choix de McCollum

Tout était à refaire, ou presque, et encore une fois, les Pelicans n’ont pas démérité, avec de l’adresse, comme sur les deux flèches à 3-points de la paire McCollum-Jones, mais aussi dans les intentions et dans l’agressivité des deux côtés du parquet, à l’image des deux ballons arrachés coup sur coup pour permettre deux dunks monstrueux d’Yves Missi et Dejounte Murray (77-65).

La suite ? Du déjà vu, à savoir deux envolées monstrueuses de Derrick Jones Jr pour relancer les Clippers, une interception et deux points de plus pour Powell contraignant Willie Green à arrêter le jeu. Encore une fois, Los Angeles est revenu sans perdre de temps, à grands coups de 3-points signés Nicolas Batum, Kevin Porter et James Harden pour finalement égaliser à 97-97 juste avant le début du quatrième quart-temps.

La fin ? Vous l’avez devinée… CJ McCollum a tout tenté, mais ce sont bien les Clippers qui ont arraché la décision sur la fin. Normal Powell a replacé les Californiens en tête à l’entrée du « money-time » avec un 3-points et un « floater » (108-112). Jones et McCollum ont réussi à égaliser, mais le final a été pour les Clippers, entre les quatre lancer-francs cruciaux de Harden et les trois mauvais choix de McCollum pour laisser la victoire aux Clippers qui n’en demandaient pas tant (113-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Comme un air de déjà vu. Sur la série de neuf revers des Pelicans, c’est déjà la quatrième par cinq points d’écart ou moins. Avec souvent le même scénario, comme il y a une grosse semaine face à Denver, lorsqu’ils avaient fait la course en tête presque tout le match pour finalement concéder une prolongation, et s’incliner. Le constat reste donc le même, cette équipe a du cœur, du talent, mais ses deux joueurs All-Star continuent de cruellement manquer, dans les moments décisifs en particulier comme cette nuit…

– Le final raté de CJ McCollum. L’arrière a mis des tirs héroïques en début de quatrième quart-temps mais son match a été entaché d’une série de mauvais choix qui ont précipité la chute des Pelicans. À 50 secondes de la fin, alors qu’il avait réussi à déborder Derrick Jones Jr, il a d’abord eu peur du contre d’Ivica Zubac, manquant de perdre le ballon. Il a ensuite manqué un floater qui aurait pu replacer les siens en tête à 26 secondes du buzzer final, en vain. Pour terminer, il a encore hérité du ballon sur la dernière possession, mais s’est enferré dans un drive qui a failli finir en touche. Miraculeusement, il a réussi à trouver Yves Missi, l’un des tireurs de lancer-francs les moins fiables de l’équipe. Et comme on pouvait s’y attendre, le Camerounais a fait 1 sur 2, manquant franchement sa deuxième tentative. À l’arrivée, les Clippers n’ont presque fait que tirer profit des erreurs des locaux dans le « mega money-time » pour repartir avec la victoire.

