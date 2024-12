Zion Williamson bientôt de retour ?

Quand pourra rejouer Zion Williamson avec les Pelicans ? C’est la question que beaucoup de monde se pose en Louisiane et, à en croire la franchise, l’intéressé est sur la bonne voie puisqu’il est entré dans une nouvelle phase de son processus de rééducation et qu’il est attendu à l’entraînement, sans restriction, à partir de la semaine prochaine.

Blessé aux ischio-jambiers depuis début novembre, l’intérieur All-Star (22.7 points, 8.0 rebonds, 5.3 passes décisives, 1.2 contre) a depuis vu ses coéquipiers sombrer davantage sans lui. Actuellement bon dernier de la conférence Ouest, New Orleans n’a gagné que 5 de ses 30 premiers matchs et, plus les jours passent, plus l’opération « tanking » risque d’être enclenchée par les dirigeants…

En témoignent ces rumeurs selon lesquelles seuls trois joueurs des Pelicans seraient intouchables. Sans que Zion Williamson ne fasse partie de cette liste, contrairement à Herb Jones, Trey Murphy III et Yves Missi.

Forcément, c’est toute la question de l’avenir de l’ailier fort qui se pose suite à ses (trop) nombreux pépins physiques, alors qu’on rappelle que les trois dernières années de son contrat ne sont plus garanties…

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 6 31 45.2 33.3 66.7 2.7 5.3 8.0 5.3 3.0 0.7 3.7 1.2 22.7 Total 190 32 58.7 34.1 69.4 2.2 4.3 6.6 4.2 2.2 1.0 2.8 0.6 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.