Seuls trois joueurs des Pelicans considérés comme intouchables ?

Pire équipe de la conférence Ouest, les Pelicans vont devoir rapidement faire un choix : continuer de lutter pour accrocher le play-in ou d’ores et déjà sacrifier cette saison pour se concentrer sur la suivante ?

À en croire Marc Stein et Jake Fischer, les dirigeants de La Nouvelle-Orléans semblent préparer le terrain pour la deuxième option, puisqu’il se murmure que tous leurs joueurs seraient disponibles pour un transfert, en dehors de Herb Jones, Trey Murphy III et du rookie Yves Missi. Trois éléments d’avenir qui, grâce à une infirmerie pleine, se sont tous installés récemment dans le cinq de départ de Willie Green.

En tout cas, outre Brandon Ingram que l’on sait sur le départ, Zion Williamson et CJ McCollum mais également le nouveau venu Dejounte Murray ne seraient plus considérés comme intouchables ! Tandis que des joueurs de rotation comme Jose Alvarado, Daniel Theis et Jordan Hawkins sont aussi susceptibles de quitter prochainement la Louisiane, en fonction des offres proposées par les autres franchises, évidemment…

La confirmation que les semaines à venir risquent d’être mouvementées à New Orleans et que la franchise a de grandes chances d’animer le marché. À noter que les Pelicans possèdent bien leur premier tour de Draft 2025, dans l’hypothèse où ils se mettraient à « tanker » pour récupérer le phénomène Cooper Flagg, par exemple…