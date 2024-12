Avec Yuki Kawamura, les Japonais sont à fond derrière les Grizzlies

Sa performance a permis d’inonder les versions japonaises ou indonésiennes des réseaux sociaux de la NBA. En signant 10 points (4/5 aux tirs dont 2/3 de loin)- son record en carrière – 3 rebonds et 3 passes en 11 minutes sur le parquet du Thunder, Yuki Kawamura n’a pas manqué de faire parler de lui.

Et tant pis s’il n’est rentré en jeu que dans le 4e quart-temps, quand l’écart flirtait déjà avec les 30 unités. Sa production dans le « garbage time », dont une nouvelle passe aveugle dont il semble raffoler, a même suffi pour attirer l’attention de la superstar d’en face, Shai Gilgeous-Alexander. « C’est un très bon joueur de basket. Il est très doué, il sait comment jouer malgré sa taille. Si vous avez un feeling pour le jeu, vous pouvez jouer, quoi qu’il en soit », note « SGA ».

Réclamé par les fans adverses !

Alors qu’il est fréquemment réclamé par le public (« We want Yuki »), y compris à l’extérieur, le meneur de jeu de poche n’était rentré en jeu que sur des séquences de quelques minutes jusqu’ici. À OKC, le joueur de 23 ans, qui alterne avec les matchs en G-League, a disputé quasiment un quart-temps entier pour la première fois. Même si c’était à nouveau dans le contexte d’un match devenu sans enjeu.

Sa popularité, née sur la scène olympique parisienne où il a plus brillé individuellement que collectivement, est telle, que les Grizzlies, malgré leur « petit » marché, génèrent une attention internationale.

« Il a cette personnalité. C’est un jeu mondial, la façon dont les fans perçoivent tous les niveaux de basket… C’est cool de voir comment nos fans l’ont accueilli, comment les fans des équipes à l’extérieur l’ont accueilli. C’est vraiment cool à voir », apprécie Taylor Jenkins.

Grâce à leur meneur, les Grizzlies ont carrément supplanté les Warriors et les Lakers, où évolue Rui Hachimura, comme équipe NBA la plus suivie par les téléspectateurs japonais. Début décembre, selon Commercial Appeal, ils étaient classés n°1 en termes d’audience moyenne sur NBA Rakuten, moyen utilisé par la plupart des fans japonais pour suivre le jeu.

Une année frustrante malgré tout

« La NBA et le basket en général bénéficient d’un élan considérable au Japon, et les joueurs nationaux comme Yuki suscitent un intérêt accru de la part des fans nouveaux et existants dans tout le pays », confirme le patron de NBA Japon, Kazu Watanabe. Par prolongement, cette attention asiatique est susceptible de faciliter l’accès au All-Star Game de Ja Morant et Jaren Jackson Jr, poussés par le vote des fans internationaux.

Chez les Grizzlies, pas question pour autant de réduire la présence de Yuki Kawamura à un phénomène médiatique qui se fait remarquer pour sa complicité avec Ja Morant. « La façon dont il joue correspond à notre style. C’est ce que l’on voit dans le monde entier, à l’échelle internationale. C’est le concept de l’équipe : cinq gars qui jouent ensemble, très interchangeables, en mouvement constant. C’est ce qui nous a séduits lorsqu’on l’a testé », recadre Taylor Jenkins.

De son côté, au moment de faire le bilan de son année, Yuki Kawamura est beaucoup plus nuancé. « En ce qui concerne l’obtention d’un ‘two-way contract’ pour jouer en NBA, c’était une belle formidable. Mais avec le recul, c’était aussi une année de frustration », lâche le joueur, repris par une agence japonaise, avant de terminer : « J’espère que 2025 sera une année au cours de laquelle j’aurai le sentiment d’avoir encore grandi. »

Yuki Kawamura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 15 4 40.0 28.6 66.7 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.1 0.3 0.0 1.6 Total 15 4 40.0 28.6 66.7 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.1 0.3 0.0 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.