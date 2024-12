Cole Anthony et Tristan da Silva, symboles d’un Magic qui ne lâche jamais rien !

C’est l’une des victoires les plus renversantes de l’année, et elle intervient à quelques heures de passer à 2025. On la doit au Magic, miné par les blessures de ses meilleurs joueurs, mais qui est parvenu cette nuit à s’imposer après avoir compté jusqu’à 21 points de retard face aux Nets. Il y avait encore 17 points d’écart dans le 4e quart-temps, et encore 9 au début du « money time ».

Et puis, Tristan da Silva s’est lâché en attaque, et Caleb Houstan a égalisé à 49 secondes de la fin (99-99). Derrière, Goga Bitadze a laissé un lancer-franc en chemin, pour permettre Jalen Wilson de redonner l’avantage aux Nets (101-100). La suite, c’est Cole Anthony, le héros de la soirée, qui raconte.

« Tous ceux qui portent la tenue du Magic d’Orlando dans cette équipe se donnent à fond actuellement », réagit le meneur. « Ce n’est pas une question de capacité, c’est juste une question d’opportunité. Les opportunités se présentent à beaucoup d’entre nous. Je n’ai pas très bien joué, mais ce tir était vraiment sympa. Au départ, le système était pour Tristan. Il l’aurait réussi s’il l’avait eu… C’est une sacrée victoire ! »

Tristan da Silva, la trouvaille de la Draft

Troisième allemand de l’équipe, le rookie du Magic profite des blessures pour se montrer, et cette nuit, il inscrit 13 de ses 21 points dans le dernier quart-temps. C’est son record personnel et lui aussi met en avant la solidarité et le mental de ce groupe.

« Tout le monde a du sang-froid et de la ténacité », explique le rookie, drafté en 18e position. « C’est cette mentalité de passer à l’action suivante. J’ai l’impression que tout le monde en fait la démonstration. Et puis, il y a des actions énormes. Tout le monde fait son travail. Tout le monde est cohérent. »

Des qualités qui permettent au Magic de signer une troisième victoire en huit jours après avoir compté plus de 10 points de retard, et même par deux fois plus de 20 points. Il faut rappeler qu’ils viennent de gagner le derby de Floride après avoir remonté un écart de 25 points face au Heat. Même le revers d’un petit point, à la dernière seconde face au Heat, ne mine pas leur moral.

De quoi rendre très fier leur coach, Jamahl Mosley. « Cela en dit tellement sur la résilience de nos gars, leur détermination, et la préparation du staff technique. Les assistants maintiennent prêts des joueurs qui n’ont pas joué, car ils savent qu’ils peuvent apporter une étincelle à tout moment. C’est ce que vous avez vu ce soir. Peu importe à quel point nous avons été en difficulté, ces gars-là vont continuer à se battre. Ils étaient dans le match. Notre public était dans le match, et cela nous a poussés. Nous parlons toujours de protéger notre terrain et de bien finir à domicile, et c’est ce que ces gars ont fait ce soir. Je suis extrêmement fier de ces gars pour la manière avec laquelle ils continuent de se battre, quoi qu’il arrive. »