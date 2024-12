L’un des comeback de l’année pour Cole Anthony et le Magic !

Le Magic a offert un dernier cadeau de Noël en retard à son public du Kia Center. Au bord du précipice dans le troisième quart-temps et décimé par les blessures, Orlando est parvenu à arracher un succès inespéré 102-101 dimanche face aux Nets. Brooklyn aura mené plus de 40 minutes avant de complètement s’effondrer dans le « money time ».

Le début de rencontre se passe quasi exclusivement sous les cercles. Avant l’arrivée de D’Angelo Russell au poste 1, Ben Simmons se montre très agressif en début de match. Wendell Carter Jr et Goga Bitadze concentrent les attaques du Magic (12 des 16 premiers points d’Orlando) mais se font voler la vedette par Cam Thomas. En sortie de banc après 13 matchs d’absence, l’arrière sort un des shoots les plus improbables de ce début de saison, un tir à 3-points sur une jambe et en reculant sur un ballon qui semblait perdu pour scorer sur l’horloge de la possession.

Suggs rejoint Banchero et les Wagner à l’infirmerie

Le Magic, lui, paie ses absences à la mène, avec deux fautes rapides pour Jalen Suggs et aucune rotation disponible au poste 1 suite au forfait de dernière minute d’Anthony Black. Les manques à la distribution sont évidents (11 balles perdues à la pause) et les choses vont de mal en pis puisque Suggs est gêné au poignet, et reste sur le parquet… en ne jouant quasiment qu’avec la main gauche, sa main faible ! Il finit par prendre une troisième faute prématurée, pour ne plus revenir de la soirée. Cam Thomas continue pour sa part son festival malgré un temps de jeu limité. De loin ou dans les airs en sortie d’écran, les Nets réussissent tout ce qu’ils entreprennent ou presque. Et ils rejoignent logiquement les vestiaires avec un écart déjà conséquent, 43-61.

Sans Suggs, la tâche s’annonce plus que difficile pour Orlando, frustré par les événements et les coups de sifflet jusqu’à compter 21 longueurs de retard. L’entrée en jeu de Cole Anthony, qui n’avait pas joué une seconde en première période, amène une étincelle au jeu floridien.

Brooklyn dévisse offensivement et le Magic passe un 13-0 pour relancer le match (63-71, 33′). Thomas éteint une première fois l’incendie de six points à lui seul dans la dernière minute du troisième quart-temps. Les Nets mènent encore de 15 unités mais perdent Cam Johnson, à son tour sur le flanc jusqu’à la fin de la partie.

34-18 dans le dernier quart

Les hommes de Jamahl Mosley n’abdiquent pas et trouvent en Tristan Da Silva un leader de substitution. Le rookie inscrit 13 points dans le dernier acte et porte les siens à bout de bras quand ceux des Nets se mettent à trembler.

À l’image du 1/7 de Thomas dans le dernier acte, Brooklyn passe à côté et ne marque que par quatre lancers de Jalen Wilson dans les sept dernières minutes. L’occasion est trop belle : Caleb Houstan égalise de loin à 49″3 de la fin, Goga Bitadze donne un rapide avantage vite effacé par Wilson, 100-101 à 6,2 secondes de la fin. Et c’est Cole Anthony qui se charge d’être le héros, d’un lay-up salvateur à 1,3 seconde du buzzer final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ce Magic a un cœur immense. Sans ses quatre meilleurs scoreurs (Banchero, les frères Wagner et Suggs), et avec une mène on ne peut plus légère, Orlando a su donner le coup de collier au bon moment pour renverser une situation plus que compromise. Comme face au Heat une semaine plus tôt, Cole Anthony a été décisif dans un braquage XXL. Et que dire du rookie Tristan Da Silva, taille patron en fin de match et auteur de 21 points, 7 passes décisives et 6 rebonds.

– Brooklyn a tout gâché. Les Nets n’ont pas pour impératif la victoire. Mais ils pourront regretter d’avoir à ce point manqué leur fin de rencontre, où seul Jalen Wilson était capable de marquer. Magnifique jusqu’alors, Cam Thomas (25 points, 6 rebonds, 6 passes en… 25 minutes) n’a plus pesé.