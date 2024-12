Même très diminué, ce Magic conserve son caractère

L’annonce du forfait pour le reste de la saison de Moritz Wagner a logiquement terni la victoire du Magic face au Heat. Pourtant, ce succès était important car il arrivait après trois défaites de suite. Mais comment enchaîner avec cette avalanche de blessés face à Boston ?

La question se posait avant la rencontre et encore plus à la pause, alors que les champions en titre avaient quinze points d’avance. Les vaillants efforts des Floridiens en défense n’étaient pas suffisants pour combler les manques en attaque. Mais cette équipe a une grosse qualité : peu importe les circonstances, elle ne baisse pas les bras.

« Je pense qu’il est important que notre identité reste notre identité. On est une équipe qui joue dur, et chacun sait que, peu importe qui est sur le parquet, on va jouer dur », résume Trevelin Queen, quasiment pas utilisé cette saison, mais sorti du chapeau de Jamahl Mosley. « Les ballons perdus et les erreurs bêtes s’expliquent parfois par notre dureté. Mais on garde le contrôle sur l’essentiel : on joue dur pendant 48 minutes et on est récompensé. »

« On est des chiens, c’est tout. Ça ne s’explique pas »

En seconde période, les Celtics ont été englués dans la défense très dure et active du Magic. Jaylen Brown et ses coéquipiers, trop faciles jusque-là, sont tombés sur un os et une équipe soudée.

« On était mené mais personne n’a douté. Revenir en seconde période face à une telle équipe, qui vient de gagner le titre, avec nos absents et nos blessés, c’est énorme. On a une totale confiance envers les uns et les autres », confirme Jalen Suggs. « On est des chiens, c’est tout. Ça ne s’explique pas », insiste Cole Anthony. « On est motivé. Le coach nous dit qu’on a les armes pour gagner et on y croit. On essaie de prouver ça soir après soir. »

Une telle victoire, même si Jayson Tatum n’était pas là, arrachée avec les dents et beaucoup de caractère, donne encore plus de confiance à cette formation. C’est même très encourageant pour les semaines à venir, quand Paolo Banchero et Franz Wagner, les deux meilleurs joueurs de l’équipe, seront de retour.

« On est comme ça. Je ne vais pas me lasser de le dire et je ne veux pas qu’ils soient surpris », conclut le coach Jamahl Mosley. « On parle du fait d’y croire, du travail à faire et de la cohésion à avoir. Et ça, c’est ce groupe. On ne peut pas le dire autrement. Ils ont montré cela et continuent de le démontrer. Ils y croient. »