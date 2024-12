Les Hawks assomment le Heat dans le « money time »

Toujours pas de Jimmy Butler avec Miami et, malgré plusieurs absents majeurs (Dyson Daniels, Bogdan Bogdanovic, Onyeka Okongwu), les Hawks en ont profité pour aligner une troisième victoire de suite, devant leur public (120-110).

Un succès marqué du sceau de Jalen Johnson (28 points, 13 rebonds, 5 passes) et De’Andre Hunter (26 points), alors que Trae Young (11 points, 15 passes) s’est occupé de faire tourner la boutique à cause de sa maladresse et que Garrison Mathews (18 points) a été précieux en sortie de banc pour Atlanta. Comme souvent cette saison, c’est Tyler Herro (28 points, 10 passes, 7 rebonds) qui a porté les espoirs du Heat.

Ce match, ce sont les Hawks qui l’ont globalement dominé, prenant les commandes dans le premier quart-temps pour ne plus les lâcher jusqu’à la fin. Même si, dans les cinq dernières minutes, Miami a réussi à revenir à un point sous l’impulsion de son duo Herro – Adebayo. Il a donc fallu que De’Andre Hunter puis Trae Young, aux lancers-francs, et surtout Jalen Johnson, à 3-points, en remettent une couche pour repousser définitivement les joueurs floridiens.

Avant ça, c’est d’ailleurs ce même Jalen Johnson qui s’est chargé de mettre Atlanta sur de bons rails. À son image, les hommes de Quin Snyder n’ont que peu gâché au shoot, s’appuyant pour ce faire sur un collectif fourni et efficace.

Les remplaçants, et la paire De’Andre Hunter – Garrison Mathews, ont notamment fait des misères au Heat pendant tout l’après-midi avec leurs multiples réussites à 3-points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta poursuit sa belle saison. À l’approche de la mi-parcours, les Hawks ont ré-intégré le Top 6 de l’Est juste devant leur adversaire du jour. En positif (17-15) et maintenant sur une série de trois victoires consécutives, ils continuent de s’appuyer sur un collectif des plus profonds où, chaque soir, un attaquant différent peut se montrer dangereux. En l’occurrence, ce sont aujourd’hui Jalen Johnson, De’Andre Hunter et Garrison Mathews qui ont alimenté l’attaque de Quin Snyder, sur les bons services de Trae Young, métronome à la création. Bon pour la confiance avant de partir en « road-trip » de six matchs pour fêter 2025.

– Miami a pris l’eau en défense. Quand ils sont dans un bon jour, les Hawks sont capables de faire exploser n’importe quelle défense de la ligue collectivement et, aujourd’hui, c’est celle du Heat qui en a fait les frais et qui s’est faite balader. Incapables de contenir leurs vis-à-vis, les joueurs de Erik Spoelstra ont ainsi craqué derrière la ligne à 3-points mais également dans la peinture, sans manquer non plus d’offrir des points faciles sur la ligne des lancers-francs. Trop d’imperfections en défense, en particulier en seconde période, qui se paient cash à l’arrivée…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.