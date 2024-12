Le MVP de la nuit | Jaylen Brown remet les pendules à l’heure

Le soir de Noël, face aux Sixers, les Celtics avaient subi une deuxième défaite d’affilée, et c’était une première cette saison. Dans les rangs des champions en titre, Jaylen Brown avait beaucoup tenté, mais aussi beaucoup raté : 10 sur 23 aux tirs, 0 sur 3 aux lancers-francs et 5 balles perdues.

Une performance en demi-teinte, qu’il a vite fait oublier avec un gros carton face aux Pacers : 44 points à 16 sur 24 aux tirs, dont 6 sur 11 à 3-points, mais aussi 5 rebonds, 3 passes et 4 interceptions. C’est son 11e match en carrière à 40 points et plus, et c’est sa meilleure marque de la saison pour une victoire écrasante des Celtics (142-105). Bouillant, l’arrière de Boston a débuté la rencontre par un 9 sur 9 aux tirs, dont un 6 sur 6 en premier quart-temps !

« C’est juste une question de rythme » assure-t-il, un bonnet vissé sur la tête. « C’est comme si on était en en phase avec tout. On est connecté aux fans, on est connecté au jeu, tout va dans le même sens, et il faut faire de son mieux pour rester dans le coup. De petites choses peuvent vous en faire sortir. N’importe quoi. Comme se prendre la tête avec les arbitres, ou être perturbé par autre chose… Il faut juste faire de son mieux pour rester dans ce rythme ».

Il enchaîne un « poster » puis un « windmill »

Justement, Jaylen Brown s’est un peu laissé perturber cette nuit. Par lui-même ! C’était dans le deuxième quart-temps. Sur un rebond offensif récupéré au large, il enchaîne par un énorme « poster » sur Myles Turner.

Il prend la pause, fier de son gros dunk. Sauf que pendant ce temps-là, les Pacers en profitent pour planter un 3-points par Tyrese Haliburton. Jaylen Brown décide de se faire pardonner, en volant un ballon sur l’attaque suivante pour s’en aller signer un « windmill » ! Une séquence qui a fait chavirer la salle, et sombrer les Pacers.

« C’est un joueur des moments importants » explique Joe Mazzulla. « Il a cette capacité à créer un impact sur une équipe, une salle, simplement par son énergie et ses qualités physiques. Et lorsqu’il atteint une certaine zone, il s’y accroche. On l’a vu des deux côtés du terrain avec son jeu de ce soir. Je pense qu’il a été le catalyseur de ce que nous avons fait en attaque comme en défense. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 25 36 44.4 32.2 72.8 1.4 4.6 6.0 4.7 2.5 1.3 2.8 0.3 23.8 Total 565 30 47.8 36.1 72.0 1.0 4.3 5.3 2.5 2.5 1.0 2.1 0.4 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.