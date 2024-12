Joel Embiid rattrapé par la patrouille

Particulièrement tendu cette saison, Joel Embiid avait décidé de s’amuser sur le parquet du TD Garden, lors du « Christmas Game » opposant ses Sixers aux Celtics. Mais ses « gestes obscènes » ne sont toujours pas du goût de la NBA, qui a décidé de le sanctionner pour ses provocations le soir de Noël.

En l’occurrence, c’est pour sa célébration « Crotch Chop » tirée du catch, après un « and-one » dans le premier quart-temps. Un geste qu’il utilise depuis quelque temps désormais mais qui n’a toutefois jamais plu à la NBA.

D’autant qu’il l’a cette fois aussi doublé d’un autre geste tendancieux, après un 3-points, juste avant la mi-temps. De quoi donc lui valoir une amende finale de 75 000 dollars. Ce n’est pas la première fois qu’il est puni pour ses « célébrations » après un panier, d’où le montant plus élevé de cette sanction, liée à la récidive…

Ce n’est pas la première fois non plus qu’il est sanctionné cette saison puisqu’il a déjà été puni sévèrement pour s’en être pris à un journaliste avec trois matches de suspension sans salaire. Ce qui lui avait coûté plus d’un million de dollars.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 9 28 43.0 28.9 95.2 1.4 5.6 7.0 3.9 2.4 0.7 3.1 0.9 21.3 Total 442 32 50.2 34.0 82.8 2.2 8.8 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.6 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.