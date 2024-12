Les Grizzlies s’offrent un record de franchise au scoring

« C’était la fête sur le parquet », décrit Desmond Bane en repensant à cette soirée de décembre 2021. Quand les Grizzlies avaient explosé le Thunder de 73 unités en inscrivant 152 points. Ce record de franchise, pour le plus grand nombre de points inscrits dans un match, est tombé la nuit passée face aux Raptors.

Les joueurs du Tennessee ont profité du passage de l’une des pires défenses de la ligue pour inscrire 155 points. Et ainsi assumer leur statut d’attaque la plus prolifique de NBA.

Les Raptors ont tenu un temps

« C’est toujours un plaisir de jouer ici avec cette équipe. On trouve toujours le moyen de marquer. Notre équipe est tout simplement très bonne », résume Brandon Clarke qui, comme cinq autres membres de sa formation, était déjà dans l’effectif lors du match de 2021.

De la démonstration offensive de cette nuit, on retiendra les huit joueurs à 11 points ou plus, les 72 points inscrits dans la raquette, les 29 points en contre-attaque, les 36 passes décisives générées (39 pour les Raptors !), les 18 paniers primés…

Les Canadiens ont tenu le rythme pendant un temps, inscrivant tout de même 70 points en première période. « Ce qui n’était vraiment pas caractéristique (pour nous), je suis content que nos gars aient répondu en seconde période », note Taylor Jenkins.

« Par rapport au match précédent, on a réussi à prendre un rythme offensif dès le premier quart-temps et la première mi-temps. On a pu maintenir ce rythme tout au long du match », poursuit le coach dont l’équipe n’avait inscrit « que » 110 points précédemment face aux Clippers.

Zach Edey marque les esprits

Cette nuit, après 12 minutes, ses joueurs avaient déjà inscrit 43 points. Ils en ont fait autant dans le troisième quart-temps, et inscrit 35 et 34 points dans les deux autres périodes. « On aurait pu marquer davantage. Je n’ai même pas eu l’impression qu’on ait joué à notre plein potentiel et on a quand même marqué 155 points, c’est un peu fou », ose lâcher Scottie Pippen Jr..

« Honnêtement, je trouve ça fou », dit aussi Ja Morant, qui s’est contenté d’inscrire 15 points, comme son remplaçant ou comme Luke Kennard. Mais les meilleurs marqueurs sont venus de l’intérieur avec Jaren Jackson Jr. (21 points et 11 rebonds) et Zach Edey (21 points et 16 rebonds). Ce dernier a marqué les esprits avec l’un de ses meilleurs matchs de son année rookie.

« Il a été une force intérieure en attaque, mais aussi en jouant à l’extérieur. Ce n’est pas seulement le tir, c’est aussi la création, le fait de le voir à l’aise dans ce secteur parce que cela crée des ouvertures pour notre groupe. On savait qu’on pouvait aller à l’intérieur avec une raquette ouverte », analyse son coach.

Avec son équipe, ce dernier vient de préparer au mieux un « road trip » qui s’annonce exigeant (Pelicans, Thunder, Suns, Kings et Warriors) à l’Ouest.