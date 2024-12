Pour Joel Embiid, Caleb Martin déteste autant les Celtics que lui

« C’est comme si (Kristaps) Porzingis le mettait au défi de prendre le tir à 3-points », remarque à juste titre le commentateur TV local dans le deuxième quart-temps du match entre Celtics et Sixers. Alors Caleb Martin a relevé le défi et converti derrière l’arc.

Il s’agissait du deuxième panier primé d’une longue série pour l’ailier des Sixers, ouvert sur la plupart de ses tentatives lointaines. « C’était le plan de match. On s’en tient donc au plan de match. On a fait confiance au plan de match », insiste Jaylen Brown, dont la formation se fiait visiblement au faible pourcentage d’adresse extérieure du joueur adverse avant la rencontre (30.5%).

Mais c’était oublier que Caleb MArtin, malgré une gestuelle peu académique, tourne tout de même à 36% en carrière. Il ne s’est donc pas fait prier pour sanctionner… à sept reprises de loin, un nouveau record en carrière. « Martin a rentré, quoi, six paniers à 3-points ? Sept ? C’est difficile. Il nous a déjà fait le coup par le passé, mais on se sentait à l’aise en le laissant prendre tous ces tirs. Il a tout simplement converti ce soir », relativise Jaylen Brown.

Un acharnement stratégique qui peut surprendre quand on sait que l’ancien joueur du Heat, qui a bénéficié de l’attention portée sur Joel Embiid et Tyrese Maxey, a tué les Celtics avec son 4/4 de loin dans le quatrième quart-temps.

Un surnom émerge

« C’est évidemment une très bonne équipe, très bien coachée. J’ai toujours essayé de me montrer à la hauteur de l’occasion et de jouer à un haut niveau. C’est donc tout à leur honneur, et c’est tout à mon honneur de montrer cette concentration et cette compréhension du niveau auquel le jeu va se dérouler », note Caleb Martin, 23 points (8/11 aux tirs dont 7/9 de loin), après la rencontre.

« Il y a la couverture (défensive) aussi », complète-il pour expliquer sa performance : « Je sais comment ils vont me défendre, qui va défendre sur moi. Je sais quels tirs je vais avoir et je dois les prendre quoi qu’il arrive. » Comme l’a rappelé Jaylen Brown, Caleb Martin a déjà un historique avec les Celtics.

Sa série mémorable sur la route des finales NBA 2023 lui avait permis de s’affirmer comme jamais. Lors de cette finale de conférence, il avait tourné à près de 19 points de moyenne.

Ce qui fait dire à Joel Embiid, sur son rapport aux Celtics : « Il les déteste autant que moi. » « J’aime quand il ne réfléchit pas. Ce soir, il ne réfléchissait pas. Chaque fois qu’il avait la balle, qu’il s’agissait de tirer ou de pénétrer, il a réussi ses tirs. On a besoin qu’il continue à faire ça et à gagner en confiance », réclame le pivot.

Un surnom commence même à faire surface pour son coéquipier : « L’Étrangleur de Boston ». « Chaque fois que vous pouvez acquérir un surnom ou autre dans cette ligue, cela signifie que les gens le remarquent et que vous faites ce qu’il faut. Parfois, les membres de cette équipe ne vous apprécient pas, ce qui est toujours agréable. C’est sympa », termine Caleb Martin.

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.8 1.6 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 2024-25 PHL 23 29 42.4 36.8 65.6 1.5 3.0 4.5 2.2 1.9 1.0 1.7 0.4 9.4 Total 289 24 44.8 35.8 74.7 1.1 2.9 3.9 1.6 1.8 0.9 1.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.