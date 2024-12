Julius Randle doit devenir une plaque tournante en attaque

Après trois défaites de suite, les Wolves avaient urgemment besoin d’une victoire. Peu importe la manière. Celle à Dallas, alors qu’il a fallu aller la chercher avec les dents après avoir pourtant compté 28 points d’avance, a le profil parfait de la victoire nécessaire et qui soulage. Julius Randle peut le confirmer.

« Ça fait du bien. C’était cool d’être ici à Noël et on avait absolument besoin d’un succès. Je suis satisfait qu’on ait pu y parvenir. C’est sans doute le meilleur des cadeaux de Noël que je pouvais recevoir », résume le natif de Dallas, après avoir compilé 23 points, 10 rebonds et 8 passes face aux Mavericks.

Cette feuille de statistiques, c’est le rêve de Chris Finch, qui aimerait voir l’intérieur être davantage une plaque tournante du jeu offensif de Minnesota qu’un attaquant gourmand, qui s’enfonce et prend des tirs compliqués, souvent sans mouvement auparavant.

« C’est un facilitateur et il est très bon pour être moins un gros scoreur et plus un joueur qui fait la création. On a besoin qu’il soit encore davantage au centre de ça », assure le coach des Wolves, qui conçoit aussi que tout n’est pas parfait pour l’instant. « C’est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut continuer d’avancer jusqu’à ce que ça se fasse de manière constante. »

« Pendant cinq ans, j’ai joué d’une certaine manière et là, j’arrive et c’est un peu différent »

En plus d’arriver dans une nouvelle équipe, ce qui est toujours un défi, l’ancien des Knicks doit également faire évoluer son jeu, vers plus de passes et de créations et moins de points et de tirs. Double challenge donc.

« C’est vraiment le plus gros changement. Pendant cinq ans, j’ai joué d’une certaine manière et là, j’arrive et c’est un peu différent », confirme l’ancien All-Star. « J’adore mon rôle ici. J’adore jouer avec mes coéquipiers mais savoir ce qui aide mon équipe, ce qui est nécessaire au quotidien, c’est le plus dur. Tout le monde est génial avec moi, les coaches aussi, pour m’aider à m’adapter. »

On sait que les fans des Wolves n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement, ce qui a notamment déplu à Nickeil Alexander-Walker, mais Anthony Edwards réclame encore de la patience pour lui, pour l’équipe et pour Julius Randle.

« L’équipe est différente. On doit être patient », insiste l’arrière. « Parfois, c’est plutôt pas mal, et à d’autres moments, c’est moche. On essaie encore de trouver les solutions. Je pense que la patience va nous permettre d’arriver au sommet. Dès qu’on aura trouvé, tout ira bien. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 29 33 47.3 36.2 81.6 1.9 5.1 7.0 4.2 2.5 0.7 2.9 0.2 20.1 Total 670 32 47.0 33.5 75.2 2.0 7.3 9.3 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.