Nickeil Alexander-Walker remonté contre les fans mécontents des Wolves

Après les critiques d’Anthony Edwards suite à une quatrième défaite de suite, les Wolves avaient redressé la barre avec une défense de fer, remportant six matches sur sept. On se disait alors que leur saison était enfin lancée. Grosse erreur. En effet, en s’inclinant à Atlanta, Minnesota vient de perdre ces trois dernières rencontres… Retour à la case départ.

Ce qui inquiète, c’est désormais l’attaque qui, depuis quelques matches, dépasse péniblement les 100 points de moyenne. Comment faire mieux ?

« Pour dire franchement les choses : je ne sais pas », répond Julius Randle, visiblement aussi perdu que ses coéquipiers. « C’est la plus honnête des réponses que je peux donner. Je peux dire ce qui fonctionne : quand on joue avec rythme, en bougeant beaucoup. On doit le faire de manière plus constante. Pour le reste, je ne sais pas. »

Chris Finch est-il aussi dans le brouillard comme ses joueurs ? Réfléchit-il à un possible changement de cinq majeur pour bousculer un peu son immuable Mike Conley – Anthony Edwards – Jaden McDaniels – Julius Randle – Rudy Gobert, et ainsi peut-être trouver un nouvel équilibre ?

« Toutes les options sont toujours sur la table, c’est certain. Mais on doit aussi réfléchir aux formations qui sont sur le parquet pendant le match », indique le coach.

« Je suis fatigué d’entendre ce que les fans pensent qu’on devrait faire »

Sauf que chez les fans des Wolves, le temps presse. Plusieurs fois cette saison, et encore face aux Knicks récemment, ils n’hésitent pas à siffler et huer leur équipe quand cette dernière n’est pas au niveau. Une attitude qui ne fait pas plaisir à Nickeil Alexander-Walker.

« C’est difficile à cause des attentes de l’année dernière. On voit bien qu’ils s’y accrochent et qu’on ne répond pas à leurs attentes », comprend bien le Canadien, avant de se montrer plus critique. « Mais on dirait qu’on ne fait rien, alors qu’on se lève tous les jours à 6h du matin. Ils ne connaissent pas l’emploi du temps des joueurs. Je suis là quatre heures avant le début de l’entraînement. Je suis fatigué d’entendre ce que les fans pensent qu’on devrait faire. Je bosse comme un fou. Tout le monde a des choses dire et c’est ce qu’ils font. S’il veulent faire les choses à notre place, qu’ils le fassent. Peu importe. »

Les joueurs de Minnesota ont encore deux matches à jouer, mercredi et vendredi, à Dallas et Houston, avant de retrouver leur public et le Target Center, dimanche, face aux Spurs. Avant d’affronter le Thunder et les Celtics. Les Wolves vont vite devoir trouver des réponses, sous peine de vivre une fin d’année très difficile…

« Au fond, la seule chose qui m’inquiète, comme le reste du vestiaire, c’est de faire mon possible pour que l’on gagne », conclut Nickeil Alexander-Walker.