L’incroyable et décisif Guerschon Yabusele

Alors que Joel Embiid était expulsé, c’est Guerschon Yabusele qui a été propulsé premier pivot des Sixers face à Victor Wembanyama. Et le Français de Philadelphie a fait le boulot pour gêner au maximum son compatriote.

Ses 17 points à 6/8 au tir dont 3/5 de loin ont fait beaucoup de bien aux Sixers, alors qu’il a également volé 4 ballons, notamment en contestant en puissance toutes les prises de position de « Wemby » dans la raquette.

« Il a vraiment travaillé dur » félicitait Nick Nurse. « Il le collait, il a rendu toutes ses prises de balle compliquées. Il (Victor Wembanyama) nous a fait mal à l’extérieur, mais c’est tout … Il a travaillé très dur sur lui. »

Une interception décisive dans la dernière minute

En sournois, c’est encore Guerschon Yabusele qui est allé piquer le ballon à Julian Champagnie dans la dernière minute. Pour permettre à Tyrese Maxey d’inscrire le 3-points décisif dans la foulée.

« Yabu a été incroyable » notait le meneur. « Je l’ai déjà dit il y a quelques matchs mais il fait tellement de choses. Il joue pivot, ailier fort, il est titulaire, remplaçant… Il fait tout ce que les coachs lui demandent et on ne peut qu’apprécier quelqu’un comme ça. Il shoote à 3-points, il va au rebond, il joue poste bas. Parfois, il faut qu’on lui envoie le ballon poste bas parce qu’il pose des problèmes défensifs. Je le chambre parce que je lui dis souvent qu’il ne peut pas « switcher » sur les extérieurs mais il l’a fait ce soir, et il a réalisé des stops. »

Et des interceptions précieuses, tout en étirant le jeu. Un vrai facteur X pour compenser l’expulsion de Joel Embiid.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 26 23 48.3 36.8 60.9 1.7 3.6 5.2 1.8 2.5 0.7 1.4 0.4 9.1 Total 100 11 46.5 35.0 64.4 0.8 1.6 2.4 0.8 1.2 0.3 0.6 0.2 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.