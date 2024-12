Joel Embiid expulsé après une séquence totalement chaotique

Un sourire un peu ahuri, puis une colère noire. Face aux Spurs la nuit passée, Joel Embiid a connu un grand écart d’émotions en réaction aux décisions arbitrales de Jenna Schroeder. À trois minutes de la pause, le pivot des Sixers s’est empalé sur son vis-à-vis, Victor Wembanyama, sur une tentative de pénétration.

Un geste logiquement sanctionné d’une faute offensive. Sauf que l’intéressé a peu goûté à ce coup de sifflet, synonyme de troisième faute personnelle. Joel Embiid s’est alors emporté auprès de l’arbitre, recevant une première, puis une seconde technique, au point de devoir être retenu par Kyle Lowry et des membres de son staff…

Il s’agissait de sa deuxième expulsion en carrière. Après le match, l’arbitre en chef Curtis Blair a déclaré qu’il y avait eu « un contact accidentel entre les deux » pendant la séquence, ce que les images ne montrent pas vraiment, mais il a ajouté : « Il n’y avait rien qui justifiait une autre sanction. » Une seule faute technique aurait donc suffi ?

De son côté, Nick Nurse dit n’avoir pas eu d’explication quant à cette décision, faute d’avoir pu en discuter avec l’arbitre. « J’ai donc demandé aux autres gars et ils m’ont dit de lui demander, mais je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de le faire. J’ai supposé que c’était pour avoir contesté ou autre chose », développe ainsi le coach.

Cette séquence intervenait en tout cas quelques minutes après un premier fait de jeu encore plus improbable, impliquant de nouveau Victor Wembanyama et le pivot remplaçant des Sixers, Andre Drummond. Ce dernier avait récolté une faute technique pour avoir poussé le Français, qui se retrouvait au sol.

Une, puis deux décisions arbitrales annulées

Avant d’être sanctionné une seconde fois pour le même motif sur la remise en jeu suivante. Une deuxième technique synonyme d’expulsion, poussant ainsi le remplaçant de Joel Embiid à filer au vestiaire, frustré mais dans une colère contenue. Sauf qu’après une vérification vidéo, les arbitres ont annulé l’expulsion et ont infligé à Victor Wembanyama une faute technique pour « flopping ».

Tyrese Maxey a alors converti le lancer-franc tandis qu’Andre Drummond revenait du vestiaire sous les acclamations du public local… mais les officiels ont finalement annulé la faute technique du Français et retiré le point des Sixers ! « Tout cela était vraiment étrange », qualifie Nick Nurse qui finit par en éclater de rire en conférence de presse devant l’absurdité de l’ensemble.

Des fans au premier rang ont filmé l’arbitre Jenna Schroeder, se rapprochant du banc des Sixers, admettre avoir « merdé » pour cette séquence.

« Je l’ai entendue le dire », confirme Nick Nurse tandis que les arbitres ont finalement décrit la seconde chute de Wemby devant Andre Drummond comme accidentelle. « Il m’a juste marché sur le pied et je suis tombé. Je ne m’attendais pas à ce que la faute soit sifflée. Je suis juste tombé », se défend le Français.

Tout ça pour ça… « Donc on efface les dix dernières secondes de ce match », remarquait justement la commentatrice TV locale. Dans le même temps, on pouvait voir Joel Embiid rigoler de cette séquence avec Chris Paul. Quelques minutes plus tard, il ne rigolait plus du tout.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 7 30 42.9 20.7 94.1 1.7 5.6 7.3 4.6 2.3 0.6 3.4 1.1 22.3 Total 440 32 50.2 33.9 82.7 2.2 8.9 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.