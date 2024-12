Le ‘slow step’, une nouvelle arme dans l’attaque des Grizzlies

L’attaque des Grizzlies fait décidément parler d’elle cette saison. Non content d’arrêter le recours au « pick-and-roll », le système offensif de Taylor Jenkins a instauré une autre curiosité : l’utilisation du « slow step ».

Kesako ? C’est en gros l’idée que le joueur, au moment d’attaquer le cercle, marque un « temps d’arrêt » furtif au milieu de son double-pas. Ce qui permet, sur le papier, de mieux éliminer sur le deuxième appui un défenseur, aspiré par la vitesse du premier. Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander sont connus pour l’avoir popularisé.

« J’apprécie à quel point nos gars sont volontaires par rapport à ça. C’est intégré dans nos schémas. C’est ce qui nous permet de prendre des décisions, qu’il s’agisse de la finition ou de ressortir le ballon vers la ligne à 3-points », analyse Taylor Jenkins.

En poste aux Grizzlies depuis 2019, ce dernier n’a pas sorti le « slow step » de sa poche. Son nouvel assistant, Noah LaRoche, déjà derrière le changement de philosophie, sur le « pick-and-roll », est à l’origine de cette autre nouveauté.

Le technicien recruté a beaucoup insisté sur la question dès cet été. En poussant notamment les joueurs à monter le ballon en se maintenant sur leur premier appui et à analyser la situation avant d’utiliser leur deuxième pas.

Plus de contrôle

« C’était la première chose qu’on faisait chaque jour. Je ne crois même pas qu’on ait pris des tirs à 3-points. On a juste fait des pas de 0-1-2 », se souvient Jaylen Wells qui, comme Jake LaRavia et Scotty Pippen Jr. a appris très tôt à l’utiliser du fait de leur participation à la Summer League.

Scotty Pippen Jr. considère ainsi que ce fameux « slow step » l’aide à perdre moins le ballon et prendre de meilleures décisions. « Je peux voir le terrain, cela me permet de ralentir un peu les choses. »

Sentiment similaire pour Ja Morant qui estime avoir « plus de contrôle. Quand je pénètre, je suis capable de ralentir et de lire la défense au lieu d’aller à 100 miles à l’heure, de sauter partout et de tomber. Je suis capable de rester sur mes appuis et de faire le meilleur choix possible. »

Une nouveauté pour tous, y compris pour les arbitres qui ont déjà dû intégrer la notion de « pas zéro » ces dernières années. « C’est parfois considéré comme un marcher quand on le fait. Et le coup de sifflet n’a pas lieu », remarque le coach dont les fantaisies payent.

Son équipe occupe actuellement la première place au classement des meilleures attaques de la ligue, en valeur absolue, avec 123 points de moyenne (et 4e sur 100 possessions) et la 2e place au niveau des passes.