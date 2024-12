Comment expliquer la grosse maladresse de Fred VanVleet ?

Le 1er décembre, Fred VanVleet signait son meilleur match de la saison avec 38 points contre Oklahoma City. Depuis, il est plus qu’en perte de vitesse puisque, sur les six derniers matches, il shoote seulement à 26% de réussite et 17% à 3-pts…

Ce qui est intéressant, c’est que ce n’est pas une simple panne, qui serait très ponctuelle et pourrait se faire oublier rapidement. Le meneur de jeu de Houston est coutumier du fait avec, depuis le début de saison, des périodes difficiles de plusieurs rencontres.

Un rôle différent

Comment l’expliquer ? Parce qu’Ime Udoka tire sur la corde déjà. Face aux Pelicans, une des plus faibles équipes de la ligue et alors que les Rockets ont gagné de vingt points, Fred VanVleet a joué 35 minutes… Là encore, il y a une raison : le coach ne peut tout simplement pas se passer de l’ancien de Toronto.

Il n’a pas de créateur à ce niveau sur le dribble, même si Jalen Green et Alperen Sengun peuvent porter le ballon et faire des différences. Et quand il était chez les Raptors, « FVV » évoluait aux côtés de Kyle Lowry puis Scottie Barnes, il n’avait pas autant de responsabilités. Et cela change les shoots et les décisions qu’il doit prendre.

« Ça fait une grosse différence. Mon rôle est différent », confirme le meneur de jeu à The Athletic. « Mon jeu a grandement changé depuis un an. Mon objectif en arrivant ici, c’était d’emmener les joueurs avec moi. On a des gars qui peuvent mettre en place des systèmes, créer le jeu et me donner des shoots, mais Ime Udoka veut que je porte le ballon et que je mette les choses en place. Je le fais, c’est différent pour moi, mais j’aime ça. Cela bouscule un peu mon jeu offensif, voilà pourquoi je suis un peu irrégulier de temps en temps. Mais je vais trouver les solutions pour mieux shooter et améliorer mon adresse. »

Ne pas toujours être à la création du jeu

Les chiffres le montrent bien : entre sa fin d’aventure à Toronto et ses saisons dans le Texas, Fred VanVleet prend moins de tirs après un écran loin du ballon et joue beaucoup plus le pick-and-roll.

Si Charles Barkley allait loin en disant récemment que les Rockets ne savent pas ce qu’ils font en attaque, une chose est sûre : ils sont dépendants du champion NBA 2019.

Un peu de variété ne serait pas de trop pour le soulager et lui permettre de retrouver des réflexes de ses années canadiennes. Face à son ancienne équipe, dimanche soir, il a terminé avec un affreux 1/10 au shoot…

« Ce serait la solution idéale, de lui retirer de la pression », affirme Ime Udoka. « Alperen Sengun peut, poste bas, créer des shoots pour les autres, mais plus Amen Thompson, Dillon Brooks, Tari Eason, Jalen Green vont progresser, plus il pourra jouer loin du ballon et avoir des shoots faciles. Ça lui sera bénéfique. Il aura aussi les jambes moins lourdes, avec des catch-and-shoot et des tirs faciles, plutôt que d’être constamment à la création des actions. »

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 25 35 37.7 30.3 80.9 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.5 1.4 0.5 15.2 Total 515 31 40.3 37.1 86.5 0.4 3.0 3.4 5.7 2.2 1.4 1.7 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.